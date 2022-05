MÉS reclama incloure la població flotant en el sistema de finançament per a pal·liar la despesa sanitària generada pels turistes

El diputat de MÉS per Mallorca al Parlament, Joan Mas 'Collet', ha criticat la negativa del Govern a espanyol a reconèixer la població flotant de les Illes Balears com a factor «indispensable» per a incloure en la reforma del sistema de finançament. Segons el diputat ecosobiranista, l'increment de població durant la temporada d'estiu existeix i consumeix els recursos de les Illes. «La població flotant genera un impacte i fa ús dels nostres, ja justos, serveis públics. Genera un impacte al nostre entorn i a la nostra economia que no és paga ni es compensa amb els doblers que deixen els turistes. Així ho reflecteixen tots els indicadors i estudis realitzats», ha emfatitzat.

En aquest context, Joan Mas ha celebrat les decisions adoptades pel Govern per a intentar cobrar als turistes morosos. En concret, d'acord amb la informació feta pública, en els darrers anys s'haurien deixat de recaptar més de 7 milions d'euros.

Davant aquesta situació, 'Collet' ha explicat que en relació amb la població flotant, tant des de MÉS com des del conjunt del Govern, «defensam que el càlcul de les necessitats de despesa ha de tenir en compte la càrrega real de població a la qual es presten els serveis públics, atès el seu impacte. Per això, cal estimar la població flotant. Un indicador de necessitats de despesa no pot tenir en compte només la població empadronada, sinó que ha de considerar la població potencialment usuària dels serveis públics». Així, el diputat de MÉS ha recordat que aquest fenomen té un marcat caràcter estacional i provoca que la població quasi es dupliqui els mesos de juliol i agost.

Durant la compareixença habitual dels dilluns al Parlament, el diputat Mas també ha celebrat la decisió de la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA) per a vetar més amarraments nàutics als ports de les Illes Balears.