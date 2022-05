Bernardo Atxaga és a Palma per presentar el seu nou llibre 'Des del otro lado'

Bernardo Atxaga (Guipúscoa, 1951), l'escriptor el llengua basca més llegit, és a Mallorca per presentar el seu nou llibre, que de moment no té versió en català, titulat 'Des del otro lado' (Alfaguara).

Llibres Ramon Lllull, la llibreria situada al Centre Els Geranis de Palma, s'ha vestit de gala per rebre l'autor basc. Una autèntica allau de volums de Bernardo Atxaga rep aquests dies els qui visiten la llibreria, convertida per un temps, en temple consagrat a l'obra del guipuscoà.

Llegir o escoltar Atxaga esdevé una experiència única, especial i transcendent. Atresora un immens bagatge de la cultura universal i s'ha convertit en un vell savi que divaga sobre temés i a través de protagonistes aparentment insubstancials, com un mussol, una serp o espectres... però de sobte et sorprèn i et corprèn amb imatges i missatges d'una potència intel·lectual majúscula, d'una substancialitat plena i d'una energia sorprenent.

Atxaga compleix 50 anys escrivint («o millor seria dir 'publicant'») i ha arribat a la conclusió que no l'interessen els detalls i viu encantat en la ficció. Defuig la política com el moix escaldat que fuig de l'aigua freda, però tanmateix es declara «preocupat» perquè «el feixisme és a prop»

L'escriptor en basc més llegit i traduït de la història, amb Obabakoak com una de les seves obres principals serà aquest dijous horabaixa, a les 18.30 hores, a Llibres Ramon Llull signant exemplars i parlant del seu nou llibre.