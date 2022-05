'Paradís', una representació de les diferents maneres de viure a la Mallorca d'aigües cristal·lines, al Teatre del Mar

Aquest cap de setmana, el Teatre del Mar acull 'Paradís', obra guanyadora del Premi Ciutat de Palma 2021 i el Premi ATAPIB 2020 a Millor Dramatúrgia i Millor Interpretació, del dramaturg Sergio Baos. Les representacions, a càrrec de la companyia El Somni Produccions, seran dissabte 14, a les 20.30 h, i diumenge 15, a les 19 h.

'Paradís' parla de totes aquelles vegades que s'ha dit que Mallorca és un Paradís, i de les diferents maneres de viure-hi que hi ha. «No hi ha dubte que ho és. És bella en els seus paisatges, és captivadora en el seu entorn, té platges d'aigües cristal·lines, aigües turqueses fotogèniques com no n'hi ha d'altres. Però no tothom qui viu en aquest paradís pot gaudir dels plaers de la vida de vacances. No tota la gent que hi viu es pot delectar amb els fruits que els arbres florits els regalen», explica la sinopsi.

Els dos protagonistes de l'obra figuren aquelles persones que han estat expulsades del paradís tot i que sigui de manera metafòrica; «són d'aquests que omplen les llistes de l'atur i que fan les cues als bancs d'aliments i que es veuen obligats a entrar dins el món de la picaresca per poder sobreviure al paradís».