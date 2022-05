L'Institut d'Estudis Baleàrics obre una convocatòria per a editorials per participar en la Setmana del Llibre en Català

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha obert una convocatòria amb l'objectiu de seleccionar sis editorials de les Balears per participar en la 40a edició de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, que se celebra del 9 al 18 de setembre.

La Conselleria ha explicat aquest dilluns que amb l'objectiu de promoure la creació literària i donar visibilitat, l'IEB participa en la Setmana del Llibre en Català amb una paradeta institucional, que servirà per vendre llibres per part de les editorials seleccionades i per fer tasques promocionals de l'IEB.

Així mateix, l'IEB participa en la Sala de Drets, un espai de trobada entre els editors que participen en la Setmana del Llibre en Català i editors internacionals convocats per l'Institut Ramón Llull.

Per participar en aquesta convocatòria oberta, les editorials que es presentin han d'aportar llibres de la seva producció, siguin novetats del darrer any o títols del seu fons. La quantitat de llibres que es puguin dur dependrà del nombre final d'editorials que participen.

La Conselleria ha destacat que s'haurà de tenir en compte que un dels principals objectius de l'organització de la fira és que sigui un espai per presentar novetats editorials tardor-hivern.

A més, les editorials participants podran sol·licitar una subvenció de mobilitat per cobrir les despeses del trasllat i de l'allotjament.

Els criteris de selecció tendran en compte la trajectòria i el catàleg de l'editorial, l'interès de les activitats que es proposen i si l'editorial és membre dels Editors de les Illes Balears Associats.

Les sol·licituds s'hauran d'enviar al correu cgavino@iebalearics.org, i han d'indicar en l'assumpte del missatge 'Inscripció convocatòria oberta del Llibre en Català'.

El termini per presentar sol·licituds acaba el 12 de maig, a les 23.00 hores.