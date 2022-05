'Kaji Manga', un nou segell exclusivament de manga en català

Coincidint amb la celebració del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, el Grup Enciclopèdia ha anunciat el llançament de 'Kaji Manga', el primer segell editorial que publica exclusivament manga en català. «El català no pot quedar al marge de cap format considerat literatura», ha declarat el director general de Grup Enciclopèdia, Joan Abellà, durant la presentació.

'Kaji Manga' apareix com una resposta necessària a una mancança editorial amb voluntat d’enriquir i portar l’abundància i diversitat de les edicions japoneses al mercat català. «És la nostra tasca oferir literatura en català en totes les seves variants. No podem permetre que s’exclogui a la gent jove per raó de llengua, sobretot en l’edat en la qual s’enganxen a la literatura, independentment del format d’aquesta», ha afegit.

Els darrers anys hi ha hagut un augment sense precedents de la publicació i el consum de manga a l'Estat espanyol: la web especialitzada MangaLand indica que el 2021 es van publicar 1.033 volums de manga, quan el 2019 només se n’havien publicat 838 (i ja marcava una xifra rècord aleshores). Malgrat aquest creixement en xifres, la quantitat del manga publicat en català continua sent anecdòtica: el 2021 només es van publicar 39 títols en català.

D’aquesta manera, 'Kaji Manga' proposa una sèrie de títols que abastaran les diverses demografies de les publicacions japoneses, des del shonen i el seinen al shojo i el josei, passant pel Boys Love i el Yuri, per tal d’apropar tot el ventall d’experiències lectores possibles al lector català. Igualment, també oferirà diversos gèneres, com el slice of life, la ciència-ficció, la fantasia i les històries romàntiques. En total, Carles M. Miralles, editor del nou segell, calcula que Kaji Manga publicarà entre 60 i 70 títols per any, i els primers títols arribaran aquesta tardor a les llibreries.

«Kaji» significa «timó» en japonès, un nom triat per no oblidar-se de la vinculació del grup editorial amb els més joves. «Buscàvem una paraula que fos una picada d’ullet a La Galera i res millor que un «timó» ferm per començar aquesta aventura», explica Pema Maymó, directora editorial de La Galera i responsable del projecte.

El nou segell neix amb el desig de ser alhora un hèlix que impulsi la lectura en la franja d’edat de pre-adolescència, l’adolescència i la post-adolescència, sense oblidar el públic adult que s’ha criat amb el manga, però també de ser timó que marqui el camí que hem de seguir per aconseguir un mercat del manga i del còmic més madur, més complet. «El nostre objectiu és que des del primer moment que un lector mostra interès en el manga, entre els 8 i els 10 anys, tingui al seu abast títols en català», ha afegit Maymó.

Per a l’editor, «Kaji Manga també té la intenció de construir un mercat de manga en català que se sostingui en els seus propis fonaments, sense haver de buscar sempre el suport d’altres mitjans, com l’animació televisiva, o idiomes, i sense haver de convertir-se, com fins ara, en una barca petita que va a remolc dels altres».