Manacor Encantat ha tornat aquest mes de maig centrat en les Rondalles Mallorquines

Manacor Encantat ha tornat aquest mes de maig centrat enguany en les Rondalles mallorquines com a eix temàtic principal. L’Ajuntament de Manacor ha volgut commemorar amb aquesta iniciativa de dinamització comercial el 160è aniversari del naixement d’Antoni M. Alcover. 'Manacor Encantat amb les Rondalles mallorquines' és una iniciativa que, a més de potenciar el comerç local, també difon el patrimoni cultural de Mallorca.

Les gran figures que l’any passat ja guarniren Manacor s’han substituït enguany per figures basades en les Rondalles de Mossèn Alcover. Una àguila gegant de cinc metres qualcada per la figura d’en Bernadet evoquen la rondalla de La flor romanial al començament del passeig de Na Camel·la. El seu autor, Toni Galmés Bennàssar, hi ha treballat durant aproximadament un mes i mig.

La bruixa Joana, personatge principal de la rondalla La cova de na Joana, s’ha acabat d’instal·lar al llarg d’aquest divendres matí a la plaça de sa Bassa. Aquest divendres horabaixa, a partir de les 18 h diverses figures recorreran el centre de Manacor fent un passacarrer que culminarà amb un espectacle de foc i fum a sa Bassa, als voltants de la figura de la bruixa, que serà inaugurada oficialment. L’autor de la figura de la bruixa Joana, Sebastià Riera Pocoví, ha explicat que ha treballat amb aquesta figura i la que s’instal·larà la setmana que ve a la plaça de les Verdures durant els darrers quatre mesos.

La delegada de Comerç, Maria Antònia Truyols, ha agraït la feina feta als dos artesans, a la brigada municipal i també a Aproscom i als comerciants, que ha col·laborat amb la confecció de les banderoles de teles de llengües que guarneixen carrers i avingudes de la ciutat.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha convidat els ciutadans a sortir finalment al carrer i gaudir de totes les activitats que arrenquen aquest mes de maig, que ben aviat enllaçaran amb altres propostes com Manafreak o les Fires i Festes de primavera.

Les persones interessades en el procés d’elaboració de les figures gegants poden visitar l’exposició de fotografies que s’ha instal·lat al començament del passeig de Na Camel·la.

Aquest dissabte 7 de maig es durà a terme una representació teatralitzada de les Rondalles a la plaça de sa Bassa. Així mateix, durant tot el dia els comerços de Manacor celebraran la fira ‘Estocs al carrer’, que cada any suma més gent i establiments. El capvespre, es preveu també la celebració festiva ‘Manacor Encantat amb les Rondalles mallorquines’ amb la participació dels gegants, gegantons i caparrots a la plaça del Rector Rubí i a la plaça Weyler.

El 21 de maig, Caterina Valriu oferirà la conferència ‘L’alimentació a les Rondalles mallorquines’. També es preveu un showcooking per part de Miquel Gelabert, cuiner de Can March, de plats trets del receptari de les Rondalles mallorquines que ha recopilat Valriu.

Així mateix, el tots els caps de setmana de maig i el primer de juny tots aquells amants de la cuina podran gaudir de ‘Manacor Encantat amb la cuina local’: caps de setmana per visitar els restaurants de Manacor i gaudir d’un dinar de plats de les Rondalles mallorquines maridats amb vins amb Denominació d’Origen del Pla i Llevant i Vi de la Terra. Els menús de rondalla es podran tastar a Can March, Sa Factoria, Sa Mescla, s’Hort de sa Vall i Terra Gust.

A partir del 17 de maig,també torna ‘Compra al comerç local i tindràs premis’.

Així mateix, tots els dissabtes horabaixa del mes de maig es dinamitzarà la zona comercial amb una xaranga musical i la desfilada de gegants i caparrots que sortiran a les 17 h de l’Ajuntament de Manacor.

També es reedita el concurs d’aparadors ‘Manacor Encantat amb les Rondalles mallorquines’. A partir del 20 d’abril i fins el 31 de maig, es podran visitar els comerços locals i votar pel que més agradi. Un concurs que té l’objectiu de cercar la col·laboració dels comerciants i d’acostar els ciutadans als negocis de proximitat.

El departament de Comerç de l’Ajuntament de Manacor prepara, a més d’aquesta programació, altres activitats que s’aniran detallant durant les properes setmanes