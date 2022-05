'Estimada Mirta' de Maria Escalas es presenta a la Biblioteca Municipal del Molinar

Aquest divendres, 6 de maig, a les 19 hores, a la Biblioteca Municipal del Molinar, tendrà lloc la presentació de la tercera novel·la de l'escriptora mallorquina Maria Escalas 'Estimada Mirta', que aquests dies ha estat presentada en diversos municipis l'Illa. A l'esdeveniment de divendres a Palma, l'autora estarà acompanyada per l'escriptor resident en el Molinar, Josep Manuel Gómez. La presentació ha estat organitzada per la biblioteca municipal el Molinar amb la col·laboració de l'associació Amics dels Llaços Grisos, la llibreria Quart Creixent i el Diari de Balears.

Ressenya d'Estimada Mirta: Amors prohibits, la revolta per la llibertat, el remordiment d'un home envellit: una novel·la ambiciosa i apassionant sobre una nissaga de mallorquins establerts a l'Argentina convulsa del segle XX. Buenos Aires, 1947. En Francisco desembarca del vaixell que l'ha dut fins al continent inabastable. Amb a penes setze anys, encara està plorós d'haver deixat enrere la família i l'estimada Mallorca per provar sort a l'altra banda de l'Atlàntic. Comença com a aprenent a la fàbrica del pròsper empresari don Gaspar, on no deixa passar l'oportunitat d'ascendir i facilitar l'establiment de la resta de la seva família a Buenos Aires. Però a l'Argentina tumultuosa de mitjan segle XX, els dolços privilegis de l'ascens social es paguen amb un alt cost que en Francisco no pot imaginar. Poderosa i increïblement atmosfèrica, Estimada Mirta reuneix els ingredients de les grans nissagues familiars: l'amor i l'engany, la lluita pel poder, la força dels llaços de la sang i la llosa d'un passat imperdonable. Amb la seva tercera novel·la, Maria Escalas fa gala d'una maduresa literària portentosa i es consagra com una autora imprescindible de la narrativa contemporània en català.

Sobre l'autora: Maria Escalas i Bernat va néixer a Palma, però està molt vinculada familiarment amb Campos, de ben petita es trasllada a Mataró. Comença els estudis de piano en aquesta ciutat i acaba els estudis superiors d'oboè al Conservatori Superior de Barcelona. Gràcies a la seva passió per l'escriptura, el 2009 comença els estudis de narrativa a l'escola d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès, on després de cursar l'itinerari de novel·la escriu la seva primera gran obra de ficció: 'Abans que el teu record torni cendra', publicada a Ara Llibres, col·lecció Amsterdam (2016). Posteriorment, escriu 'Sara i Els Silencis' (Ara Llibres - col·lecció Amsterdam 2018) i fa uns mesos s'ha publicat 'Estimada Mirta', (Editorial Amsterdam - 2021).

L'any 2016 guanya la Llança de Sant Jordi amb l'obra 'Abans que el teu record torni cendra', concurs organitzat per Òmnium Cultural i l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, a la categoria de Ficció.

Sobre l'amfitrió: Josep Manuel Vidal-Illanes va néixer a Maó, és un escriptor en llengua catalana, advocat i polític menorquí que resideix a Mallorca des de l'any 2000. És autor, entre altres obres, de les novel·les Júlia i la xarxa (Editorial Punto Rojo Libros) i Hereus de la penombra (Editorial Gregal), i del llibre de relats L'illa, el far, el vent (Editorial Gregal). Igualment, és autor de nombrosos relats de ficció molts dels quals s'han publicat a la revista La lluna en un cove, a la revista de lletres Doll de tinta i a diferents llibres col·lectius, com el recent Prova de foc. Va adoptar com a nom de ploma els llinatges de les seves dues àvies.

És vocal per les Illes Balears i tresorer del PEN Català, i membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), de CEDRO, d'Òmnium Cultural i de l'Obra Cultural Balear (OCB).