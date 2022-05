Nicolas Cage, al rescat de la filla del president català en un film ambientat a Mallorca

Nicolas Cage protagonitza la nova pel·lícula 'L'increïble pes que comporta tenir un gran talent', un film ple de referències a la carrera de l'actor americà i també a Catalunya. La pel·lícula es va estrenar el passat 22 d'abril en els Estats Units, però encara no ha arribat a les cartelleres europees.

La història serà una paròdia de la vida de l'actor, estarà ambientada a Mallorca i en la pel·lícula, Cage es troba enfonsat artísticament i econòmicament, en el moment en el qual el protagonista accepta un milió de dòlars per assistir a Mallorca a l'aniversari d'un fan seu, interpretat per Pedro Pascal, que resulta ser d'allò més perillós. A Cage el recluten dos agents de la CIA que l'obliguen a estar a l'altura de la seva pròpia llegenda per salvar-se a ell i als seus éssers estimats.

La missió? Els agents l'informen que el fan que l'ha convidat a casa, Javi Gutiérrez, és el cap d'una organització criminal mundial i que, amb l'esperança d'influir en unes eleccions, ha segrestat la filla del president de Catalunya.

Com que Cage està vivint a la mansió del segrestador, li encarreguen que treballi per ells i rescati la noia. A Cage li toca fer el paper de la seva vida: actuar com un veritable agent secret i guanyar-se la confiança del seu amfitrió.

Tot i les referències catalanes a la versió original, alguns tràilers indiquen com hi hauria versions de la pel·lícula que han substituït aquesta referència i han optat per parlar de «la filla d'un candidat a la presidència de Mèxic».