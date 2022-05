El bust de l'emperador August arriba al Museu de Mallorca

El bust d'August recentment adquirit pel Ministeri de Cultura i Esport ha ingressat aquest dilluns al Museu de Mallorca. La peça, comprada per 250.000 euros per a les col·leccions públiques estatals, s'ha adscrit al museu balear, un centre de titularitat estatal la gestió de la qual està transferida a la comunitat autònoma. Es tracta d'un retrat en marbre del primer emperador romà trobada al segle XVI en el jaciment arqueològic de l'antiga ciutat romana de Pol·lèntia, situat a Alcúdia. A partir d'aquest dimarts, el públic podrà visitar-lo a la Sala 10.

En l'acte de presentació de la peça han participat el director general de Patrimoni Cultural i Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport, Isaac Sastre; la directora general de Cultura del Govern dels Illes Balears, Catalina Solivellas; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Bel Busquets, i la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà.

Segons Isaac Sastre, director general de Patrimoni Cultural i Belles Arts, amb l'ingrés i exhibició pública de la peça en el Museu de Mallorca «culminem un procés iniciat el 2014 i que demostra el compromís del Ministeri de Cultura i Esport per apropar el patrimoni a tots els indrets, amb l'objectiu d'enriquir i protegir el patrimoni amb la col·laboració de totes les administracions».

La directora general de Cultura, Catalina Solivellas, ha agraït al Ministeri de Cultura i Esport les seves polítiques per «enriquir les col·leccions i cedir peces a les comunitats autònomes. Solivellas ha destacat que el cap velat d'August «és una mostra de la història i el patrimoni de les Illes Balears i del treball de les administracions públiques perquè la ciutadania pugui posar-la en context». «Hem de felicitar-nos per una acció que constata la importància de la coordinació institucional, paper que exerceix el Govern de les Illes Balears; una coordinació per avançar en nom de la cultura», ha afegit.

«És un dia que ens ha de fer molt feliços a tots els mallorquins i mallorquines, perquè malgrat que no ha estat fàcil, la voluntat i col·laboració institucional ha fet possible que aquesta joia patrimonial passada de mans privades a públiques, la pugui gaudir tothom en el lloc que li correspon i perquè ampliem la col·lecció del Museu de Mallorca, que des de fa 60 anys és la casa de la història de Mallorca», ha dit la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

D'altra banda, la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha explicat que «amb el cas del bust, hem estat reivindicatius amb Madrid perquè fos una prioritat en les compres de patrimoni i també perquè quedi a Mallorca, per això també hem d'expressar el nostre agraïment al Ministeri per entendre i atendre les nostres peticions».

La directora del Museu de Mallorca, Maria Gracia Salvà, ha qualificat la data d'avui com «una fita realment històrica perquè la incorporació del bust a l'exposició permanent del Museu de Mallorca marcarà un abans i un després». Salvà ha explicat que l'escultura es podrà visitar dins una sala on dialoga amb un retrat d'un gran col·leccionista i amant de la cultura romana que «curiosament té el Coliseu de fons».

L'obra, que va ser declarada bé d'interès cultural el 2015, ha format part des del segle XVIII de la col·lecció del Marquès de Campofranco i ha estat conservada en el Casal de Can Pueyo a Palma. A causa de la importància de la peça, que testifica el llegat romà en el Mediterrani i a les Illes Balears, la seva adquisició per part del Ministeri suposa un notable enriquiment de les col·leccions públiques espanyoles i, en particular, de les del Museu de Mallorca.

El cap, de tipus velat, va ser realitzat en els anys 30-20 a. de C. i és considerat un dels retrats més rellevants d'August en l'inici de la seva activitat política. En aquests moments, acabava de vèncer a Marc Antoni i a la seva aliada Cleòpatra en la batalla d'Actium l'any 31 a. de C. i començava una nova etapa com a emperador.

Aquest tipus de retrats combinen la iconografia que enalteix l'energia i heroïcitat de l'emperador, amb els valors cívics i religiosos representats pel vel, per posar en relleu el caràcter pacificador i cohesionador cultural de l'Imperi.

El rostre mostra una expressió inquieta i enèrgica i, per la seva grandària i alguns elements d'assemblatge, es dedueix que, encara que va ser treballada apart, estava encaixada en un cos de grandària natural formant una estàtua imperial togada completa. L'escultura, que va estar emplaçada en un lloc públic de la ciutat de Pol·lèntia, tenia un marcat caràcter oficial i és testimoni de la ràpida adhesió dels hispans al nou règim polític romà.