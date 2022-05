El Teatre Principal de Palma organitzarà els premis Òpera XXI de l’any 2023

El Teatre Principal de Palma acollirà el 2023 els premis de l'entitat Òpera XXI, que reuneix els teatres d'òpera de tot l'Estat espanyol. Així s'ha anunciat aquest dissabte al lliurament dels premis d'enguany, al Teatre Cervantes de Màlaga.

La junta directiva d'Òpera XXI ha pres aquesta decisió després de valorar molt positivament el treball que fa el Principal en la difusió dels seus espectacles en línia i, des de fa un any, a través de la plataforma Principal a la Carta. Cal destacar que la gala de 2023 no suposarà cap cost a la institució mallorquina, ja que l'associació operística espanyola es fa càrrec de totes les despeses de l'organització.

Els premis Òpera XXI suposen la gran festa del món líric a l'Estat espanyol i reuneixen tot el sector operístic en una gran gala. L'objectiu principal dels premis Òpera XXI és continuar consolidant la visibilitat i l'aportació imprescindible de l'òpera a la societat espanyola, pel paper que té com a bé essencial i reivindicar el paper de la cultura en les nostres vides.

Aquests guardons compten amb el suport de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música del Ministeri de Cultura i Esport espanyol (INAEM). A més a més, l'entitat reuneix els 25 teatres, temporades i festivals d'òpera estables i compta amb dos teatres membres honorífics de gran rellevància.

La gala d'enguany

A la gala d'aquest dissabte, dirigida per l'andorrà Joan Anton Rechi, es va retre un gran homenatge al director d'escena Lluís Pasqual com a reconeixement a la llarga trajectòria en el món de la lírica i el teatre.

A més, s'han lliurat els premis que han estat per al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, per Lessons in Love and Violence, de Georges Benjamin, com a millor producció nova; per a la soprano Asmik Grigorian, com a millor cantant femenina pel paper a Rusalka, de Dvorak; per al baríton Ludovic Tézier, com a millor cantant masculí per la interpretació de Conte di Luna d'Il Trovarote, de Verdi; per a la soprano Marina Monzó, com a millor cantant jove; per a Ivor Bolton, com a millor direcció musical, i per a Laurent Pelly, com a millor direcció d'escena per La cenerentola.

També s'ha premiat el Teatre Colón de Buenos Aires pel seu treball per la difusió i pel foment de l'òpera, i la producció Gianni Schicchi, com a millor nova producció llatinoamericana del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotà.