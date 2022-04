Inés Fraile: «Aquest no és un llibre de cuina, sinó de persones que cuinen»

Després del llibre Davantal posat. Receptes de dolços i pastes salades de Mallorca (publicat per Lleonard Muntaner, 2018), Inés Fraile continua la seva curolla per la cuina i la fotografia amb Davantal posat (volum II). Receptes d’entrants i picades de Mallorca (també publicat per Lleonard Muntaner enguany mateix).

-Quina diferència hi ha entre el primer volum Davantal Posat. Receptes de dolços i pastes salades de Mallorca i el volum II? A banda de la part més evident, és a dir, que passam del dolç al salat, hi ha qualque detall que se’ns escapa?

Preparar receptes de dolços em fa sentir que estic dins la meva zona de confort dins la cuina, per aquest motiu he volgut fer una passa més, he volgut aprendre alhora que tenir recopilades les receptes de confiança de les persones que apareixen al llibre, per tenir la certesa que, si les faig seguint els seus consells, em sortiran bé. També hi he inclòs receptes de tots els nivells, perquè tothom les pugui preparar.

Al primer volum les receptes eren de la terra. Aquí he volgut introduir els pops, les sípies, els calamars, les gambes i altres peixos... I he volgut que hi fos “el meu la mar” que hi fossin Cala Rajada, a través d’en Mateu Estarellas i Cala Bona, amb na Maria Bel Prieto, llocs on he viscut i que m’acompanyen dins el cor.

-Quin fil conductor segueixen les receptes d’entrants i picades de Mallorca del volum II? Ens el podeu explicar?

El llibre comença fent un recorregut a través de picades que es mengen durant els mesos de tardor i d’hivern. Després apareixen picades “renovades”, que dic jo, que parteixen des d’algun ingredient tradicional, però que la persona que les cuina l’ha versionada donant-li el seu toc personal. Trobam també entrants i picades amb pastes, com per exemple els panets de sobrassada d’en Lluís Cerdà o la coca integral de ceba, anxoves i olives negres de na Malén Calvo. El recorregut conclou amb receptes d’estiu i de la mar, que inclouen aliments que es troben als mesos d’estiu, com la sípia o els calamars. Com a part d’aquest fil conductor inclouria també el fet de com apareixen les persones retratades dins el llibre, ja que totes elles surten fotografiades amb el davantal posat, un davantal fet a mà de roba de bolic tradicional de Mallorca que em varen regalar abans d’iniciar tot aquest projecte, i que en aquest segon volum he volgut mantenir, per tal de donar continuïtat a l’essència de Davantal posat.

-Si parlam de persones, el llibre és d’allò més enriquidor per la quantitat de noms i estils que s’hi presenten. Com arribau a posar-vos d’acord amb tots aquests col·laboradors i col·laboradores? Com ha funcionat la confecció del llibre en aquest aspecte?

Acostum a dir que aquest no és un llibre de cuina, sinó de persones que cuinen. I m’agrada el fet que hagis destacat el seu paper dins la publicació perquè els estic molt agraïda. El més important per a la confecció d’aquest llibre i quedar d’acord amb ells és partir d’una planificació exhausta per mesos, deixant sempre un marge de temps per a imprevists. No t’enganaré, és la part més complexa. Més encara, amb totes les adversitats que hem viscut arran de la pandèmia. El confinament em va coincidir amb l’inici del llibre i totes les restriccions viscudes posteriorment han fet que anàs canviant la temporització mes a mes.

-Què representa per a na Inés la cuina?

La cuina per jo representa els bons moments de la vida, el fet de compartir amb els amics, el fet de seure a taula, una bona conversa, unes rialles...

-Les receptes s’acompanyen d’unes fotografies magnífiques. Les imatges són fonamentals per documentar qualsevol activitat i, no cal dir-ho, al llibre són absolutament necessàries per il·lustrar les receptes. Ens feis cinc cèntims de la vostra passió per la fotografia?

En realitat Davantal posat va partir de les fotografies dels processos i dels resultats finals, per això tant els texts com les imatges són importants.

La fotografia sempre m’ha interessat. Però no va ser fins al 2009, amb el naixement de la meva filla, que em vaig iniciar al món fotogràfic assistint a diferents cursos per tal de documentar el seu dia a dia. Ara, he trobat en les fotografies i els estilismes culinaris el complement precís per als texts de Davantal posat.

Referència

Davantal posat (volum II). Receptes d’entrants i picades de Mallorca. Inés Fraile Valdivielso. Pròleg de Mateu Estarellas i Marga Platel. Lleonard Muntaner, Editor. Mallorca, 2022.