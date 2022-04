Lluís Gavaldà: «El concert de diumenge és com un retrobament familiar, tenim unes ganes boges de pujar a l'escenari»

Un dels conjunts més emblemàtics de l'anomenat Rock Català, Els Pets, tornen als escenaris amb un nou disc i una nova gira. I Palma serà la segona estació d'aquest tour que s'ha encetat aquest divendres a Girona i que els durà per tots els Països Catalans.

Els espera un Teatre Principal de Palma, ple fins a dalt de tot. El concert serà aquest diumenge, primer de maig, a les 20.00 hores i servirà per cloure els actes de celebració dels 25 anys de Diari de Balears com a capçalera en català.

Hem parlat amb el cantant d'Els Pets, Lluís Gavaldà, quan falten poques hores perquè es retrobin amb un dels públics més fidel i que més estima els ha mostrat sempre, el públic mallorquí.

Quines sensacions teniu abans d'actuar al Teatre Principal de Palma?

Les sensacions són les de tornar a casa, perquè, al cap i a la fi, Mallorca ens ha acollit des del principi, quan no ens coneixia ningú. És com un retrobament familiar i tenim unes ganes boges de pujar a l'escenari.

Veniu amb nou disc, '1963', és el vostre treball més madur

Això de la maduresa, com que som una mica poca-soltes, ens ho prenem a broma. Potser de tant madurs ja estam podrits. Allò important és que encara som vigents, malgrat la nostra llarga trajectòria, ens podem permetre pujar a l'escenari i fer tot un disc nou i la gent l'escolta, el rep, l'estima...

Aquest disc '1963' és el retrat del que som ara mateix: tres vailets que tenim 59 anys.

Després de la vostra trajectòria, aquest disc aconsegueix una sonoritat diferent, com aconseguiu reinventar-vos?

La clau de reinventar-se, és no conformar-te amb el que ets i el que fas. A nosaltres no ens fa por cercar gent de generacions més joves, que puguin remenar i rebregar els tics que arrossegam. No hem tengut mai cap problema per escoltar i assumir noves sonoritats més contemporànies, escoltar el que es fa avui i d'alguna manera, incorporar-ho.

És un disc 'optimista' després dels temps durs de pandèmia?

Avui és difícil ser optimista si no t'hi dediques i no hi poses moltes ganes. Està clar que la societat actual no convida a l'optimisme, però, precisament per això, no volem caure en el pessimisme generalitzat.

Creim que tenim una obligació, no ja com a artistes, sinó com a éssers humans, d'escampar felicitat. I la nostra feina no deixa de ser aquesta. Som uns joglars dels segle XXI que tenim una finestra oberta amb la qual tenim l'opció de fer feliç la gent, i aquesta és la nostra funció.

La gira està pensada per teatres o també per festes majors?

La gira l'hem treballat moltíssim. De fet, portem l'escenografia més espectacular que hem fet fins ara. El format és absolutament adaptable a teatres i també a festes majors. Mai hem tengut cap recança a l'hora de tocar a festes populars ni tampoc a l'hora d'actuar en teatres.

Nosaltres el que volem és pujar a l'escenari i gaudir d'aquest moment tan màgic.