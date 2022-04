La soprano valenciana Aurora Peña, protagonista dels Maridatges de Vi amb Òpera, Cançó i Sarsuela

El Festival MallorcÒpera arriba a la 4a edició enguany de la mà d'Euroclàssics i amb ell tornen els Maridatges de Vi amb Òpera, Cançó i Sarsuela a Mallorca.



Els primers maridatges seran el 6 de maig a la Bodega Son Juliana, Santa Eugènia, amb vins del propi celler i el 7 de maig al pati del Museu de Mallorca, Palma, amb vins de la DO Pla i Llevant i Vi de la Terra de Mallorca.

Aurora Peña, acompanyada per la soprano palmesana Nadia Akârir, i la pianista, també de Palma, Maria Victòria Cortès.



El programa inclou òpera, cançó i sarsuela amb àries de Goundo, Donizetti, Delibes, Puccini, Mozart, Massanet i Bernstein, entre altres.



Aurora Peña, una valenciana internacional



Formada al Conservatori Superior de València, on va obtenir Títol Superior de Cant, va continuar la seva formació a l’Escola Superior de Música de Catalunya, on va obtenir el seu màster. Així mateix, és llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de València i ha rebut diversos premis literaris.