La Nova Editorial Moll rescata 'Ningú no pot enganyar els morts', la història de l’artista més gran que Menorca ha donat al món i que mai no ha existit

La Nova Editorial Moll ha recuperat la novel·la de Josep Maria Quintana Ningú no pot enganyar els morts, Premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga 2011, que recrea l’atzarosa vida de Marc Cursach (1915-1985), un «autèntic heroi de llibertat», reconegut internacionalment per ser «l’artista més gran que Menorca ha donat al món», però que és fruit de la imaginació de l’escriptor menorquí. Es troba «entre les millors que ha escrit el seu autor», segons afirma al pròleg l’escriptor i gestor cultural Àlex Susanna.

La història de Marc Cursach arranca a la localitat marinera de Fornells on l’arribada del pintor Frank Ackerman i la seva esposa, Camille, el 1932, despertarà en el jove menorquí la passió per la pintura. Després de conèixer les dificultats del París ocupat pels alemanys i el pas per un camp de concentració, aconseguirà la seva consagració com a un dels grans artistes del segle XX amb una exposició al MoMA de Nova York, el 1961. 25 anys més tard, mentre es prepara una retrospectiva de la seva obra al Centre Pompidou de París, li arriba la notícia de la mort de la seva única germana, a Menorca. Per primera vegada després de mig segle, Marc Cursach tornarà a l’illa a on va néixer.

La presentació de Ningú no pot enganyar als morts es durà a terme pròximament a Menorca.

Josep Maria Quintana Petrus (Alaior, 1950). Escriptor. Va estudiar humanitats i filosofia al Seminari de Menorca a Ciutadella. També va estudiar dret i lletres a Barcelona, on es va llicenciar entre 1974-1976. Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (2003), acadèmic de número de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Balears (2008), acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona (2009). De la seva trajectòria literària hi destaquen títols com Els menorquins i l’autonomia (1977), Aquella nit d’òpera (1994), Ofici de tenebra (1998), Els Nikolaidis (2006) i Ningú no pot enganyar els morts (2012).