El Principal d'Inca acull l'espectacle de dansa 'The Mountain, The Truth & The Paradise'

El Teatre Principal d'Inca acull aquest diumenge, 1 de maig, l'espectacle de dansa 'The Mountain, The Truth & The Paradise', de la companyia Mal Pelo. L'actuació, a càrrec de Pep Ramis, serà a la Sala Principal a les 19 h.

'The Mountain, the Truth & the Paradise' és un univers poètic que es pregunta sobre el sentit de la divinitat i de la vulgaritat, sobre l'espiritualitat i la ignorància, sobre la bellesa i la banalitat. Neix de la necessitat de Ramis de construir una ficció personal, de posar al dia l'experiència dels darrers treballs i d'investigar sobre els interessos artístics presents.

L'espectacle destaca per la capacitat de transformació de l'intèrpret, qui treballa en solitari, en un espai blanc i nu, i la precisió del gest i la veu que són l'aposta fonamental en la dramatúrgia d'una peça que proposa un viatge canviant, emocionant i ple d'estímuls.

És una coproducció de Mal Pelo, Théâtre de la Ville de Paris, Agora de la Danse de Montreal-Canadà i el Festival Temporada Alta, amb la col·laboració del Théâtre de l'Archipel Perpinyà, Mercat de les Flors de Barcelona i l'Animal a l'Esquena. Al llarg de tot el procés de creació, ha comptat amb la col·laboració de Jordi Casanovas i María Muñoz a la direcció, August Viladomat al disseny de la il·luminació i de Fanny Thollot a la creació de la banda sonora.