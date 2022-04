El Casal Solleric inaugura 'L'ull desarmat', una exposició que desemmascara l'estructura patriarcal i la cultura de la violació

El Casal Solleric inaugurarà aquest dijous 28 d'abril, a les 19.30 h, 'L'ull desarmat', una exposició que vol desemmascarar la condició estructural del patriarcat i de la cultura de la violació. A la mostra, comissariada per Nerea Urbieto, es poden trobar obres de Valeria Andrade, Shoja Azari, Arantxa Boyero, Regina José Galindo, Olalla Gómez Valdericeda, Núria Güell, Cristina Lucas, David Martín i Marta Pujades.

«És una exposició multidisciplinària que reuneix tota classe d'obres, des de dibuix i vídeo fins a instal·lació i fotografia», ha explicat Ubieto. La finalitat d'aquesta instal·lació és «posar sobre la taula, d'una manera directa encara que no fàcil, el problema estructural de la cultura patriarcal i el masclisme, que desemboquen en una cultura de la violació que ho inunda tot», ha remarcat.

La comissària ha recordat que la cultura està formada per «creences i tradicions, però també pel llenguatge la història i la tradició», filtrant el patriarcat «filtri d'una manera que gairebé no es percep». Per això, bona part de les obres que formen part d'aquesta mostra «no són evidents, sinó que et van calant»; «es tracta de ser conscients que hi ha filtres, prejudicis i convencionalismes que ens afecten», ha afegit Ubieto.

Cada obra representa el patriarcat des de les diferents dimensions que l'estructuren: la religió i els mites (Cristina Lucas), la moral i els hàbits (Valeria Andrade), el llenguatge i l'imaginari visual (Olalla G. Valdericeda), la cultura i la història de l'art (Núria Güell), les lleis i els mandats (Regina José Galindo), els estereotips i les creences naturalitzades (David Martín, Marta Pujades, Arantxa Boyero) i el sistema neoliberal capitalista que l'ha integrat de manera subtil (Shoja Azari).

Aquesta proposta artística també vol desplaçar la mirada des de les víctimes cap als perpetradors i el règim de pensament que empara la violència. Les obres ensenyen a veure amb ulls nous i lliures dels aparells que perverteixen el pensament abans de ni tan sols mirar. Però la mostra no es limita a assenyalar el problema, sinó que també proposa maneres de desactivar els patrons nocius i maneres sanes d'entendre la masculinitat per qualsevol sexe.