Donallop reprèn la segona part de la gira 'Cara a cara'

Donallop, grup format per Joana Pol i Pere Bestard, reprèn la segona part de la seva gira 'Cara a cara', després d'un any convuls. El duet oferirà el pròxim dissabte 30 d'abril, a les 18.30 h, un concert a l'Auditori Es Centre de Selva.

El repertori del grup estarà format per les cançons del seu darrer EP, els seus darrers senzills i pot ser alguna peça inèdita. «De fet, l'edició de noves cançons és un fet imminent i proper», ha destacat el grup en un comunicat. Després del concert, la festa continuarà a Can Pereó, un bar del poble, amb la música del periodista musical i DJ C.Oliver.

La gira de primavera de Donallop inclou un nou espectacle que combina la part més acústica i primigènia del grup i la cara electrònica i sintètica dels darrers temps, en format duet. La formen cites com el Festival Espurnes amb Mishima, el Festival Emac amb Califato 3/4 i el concert més especial de l'any, al Teatre Principal de Palma, compartint escenari amb _JUNO el duet format per Zahara i Martí Perarnau.