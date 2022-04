Estellencs es prepara per a la fira del vi i del formatge d'aquest diumenge

Aquest diumenge primer de maig torna, després de dos anys, la fira del vi i el formatge a Estellencs. Des del 2009 se celebra la tradicional fira que any rere any continua creixent i convocant cada vegada més aturades i visitants. De fet, ja és consolidada com un referent de les fires de primavera.

Centrada en una àmplia degustació de vins i formatges, en les parades de la Fira podem trobar altres productes tradicionals de qualitat, des de comestibles com confitures, fruites o olives, fins a altres elements artesanals manufacturats com ganivets, peces de roba o bijuteria.

Pel que fa als vins, s'ha de destacar que Estellencs és un dels municipis de la Serra on es pot trobar una de les varietats de raïm coneguda com a Malvasia, que permet elaborar el vi del mateix nom, una varietat molt reconeguda i ben considerada entre els experts i aficionats a l'enologia.

Les parades obriran a partir de les 11.00 hores, hi haurà activitats pels més menuts en el pati de l'escola, organitzades amb l'ajuda del Consell de Mallorca, es col·locaran un castell inflable i circuits de psicomotricitat. A les 17.00 hores, en la plaça del Triquet, hi haurà concert de jazz de la mà de Monkey Doo, per fer la cloenda de la fira i animar a tot el públic present.

Si estau interessats amb posar una paradeta us podeu dirigir a l'Ajuntament via e-mail o telefònica: ajuntament@ajestellencs.net / 971618521.