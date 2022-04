Can Alcover acull la presentació del llibre 'No parlaràs mai un bon català. Les mentides sobre la immersió lingüística' de Joan Mena

Can Alcover acollirà el proper divendres, 29 d’abril, la presentació del llibre No parlaràs mai un bon català. Les mentides sobre la immersió lingüística (2022, Eumo Editorial) de Joan Mena Arca (Sabadell, 1975).

Intervendran a la presentació Joan Mena, autor i diputat d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats; Lena Serra, vicepresidenta de l’Obra Cultural Balear; Bernat Joan, membre de la Plataforma per la Llengua; Antònia Jover, coordinadora de Podem Balears, i Juanjo Martínez, coordinador d’Esquerra Unida Illes Balears. Presentarà i moderarà l’acte Laura Pérez, secretària d’organització EUIB.

L’acte, organitzat per Unides Podem amb el suport de l’Obra Cultural Balear i la Plataforma per la Llengua, tendrà lloc divendres 29 d’abril a les 19.00 hores a Can Alcover (Sant Alonso, 24, Palma).

No parlaràs mai un bon català. Les mentides sobre la immersió lingüística

«No parlaràs mai un bon català». Joan Mena recorda la professora que li va llançar, amb menyspreu, aquest vaticini que no s'ha acabat complint. La seva família va arribar a Catalunya els anys seixanta, com tantes d'altres, anhelant un futur millor.

Des de la pròpia experiència personal, aquest professor de filologia, ara en excedència, fa una sentida defensa del model d'immersió lingüística com a eina de cohesió social, d'integració cultural i de garantia per a la igualtat d'oportunitats.

«Quan he defensat el model lingüístic de l'escola pública de Catalunya he notat la mirada rancuniosa de la dreta espanyola perquè el meu perfil desmunta les seves fal·làcies. Soc castellanoparlant i defenso la immersió lingüística perquè a qui més beneficia és a persones com jo. No soc independentista i vull una Espanya plurinacional i plurilingüe. La meva experiència vital rebat el seu relat contrari a un model que ens fa ser millors. Pretenc desfer tant la sentència judicial que avantposa els criteris polítics als pedagògics, com la sentència que em va fer aquella professora quan em va dir que no parlaria mai un bon català», explica l'autor, Joan Mena.