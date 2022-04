El Principal estrena ‘Guia de supervivència per al desgel’, una proposta que parteix de l’emergència climàtica actual

El Teatre Principal de Palma estrena aquest dijous 28 d’abril ‘Guia de supervivència per al desgel’, una coproducció de la institució amb Corcada Teatre i El Somni Produccions. Una obra interpretada per Albert Mèlich, Clara Ingold, Josep Orfila i Mercè Sancho, que es podrà veure tant el mateix dijous com l’endemà, divendres, 29 d’abril, a les 20 h.

Aquest muntatge teatral de nova creació és una idea original de Maria Bauçà, Joan Tomàs Martínez, juntament amb Mèlich i Sancho. Proposa fer un recorregut documental sobre les dificultats, els dubtes i les paradoxes que suposa iniciar una obra dramàtica amb una empremta ecològica neutra. Concretament, l’obra se situa davant una crisi general, sistemàtica, d’abast socioecològic i de dimensions desconegudes: l’emergència climàtica.

L’objectiu no és sols fer una crítica o un retrat d’aquest sistema i la situació global actual, sinó que vol proposar i generar un estat d’opinió col·lectiu i productiu en favor d’un procés necessari perquè existeixi un futur possible.