Els llibres més venuts de Sant Jordi 2022 a Palma

El dia no va acompanyar. El matí va començar amb pluja i vent però, malgrat el mal temps, els llibreters i llibreteres de Palma varen sortir a celebrar al carrer l’edició de Sant Jordi 2022. En total, hi ha participat 30 llibreries que es varen repartir entre 10 carrers i places de la ciutat, entre les 9 del matí i les 9 del vespre.

Aquesta edició de Sant Jordi a Palma, organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca, ha comptat amb el patrocini del departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca i amb la col·laboració de les regidories de Cultura i Benestar Social, i de Participació Ciutadana i Govern Interior de l’ajuntament de Palma.

Hi havia programades més de 200 signatures, sobretot, d’autores i autors de les Illes Balears, malgrat algunes es varen haver de suspendre per la pluja que va caure al matí. Durant tot el dia es va aplicar el 10% de descompte a les compres.

Després de demanar als llibreters participants amb paradeta al carrers, El peligro de estar cuerdo, de Rosa Montero, ha estat el llibre més venut en castellà, seguit de Roma soy yo, de Santiago Posteguillo i Vivir corriendo, correr viviendo, de Tòfol Castanyer i Mercè Valero.

En català, el llibre més venut ha estat Ràbia, de Sebastià Alzamora; seguit de Mamut d’Eva Baltasar i Els cognoms de les Illes Balears, de Gabriel Bibiloni.

Els llibres infantils més venuts han estat Anem a caçar mòpies, de Maria Magdalena Amengual Caldés, amb il·lustracions de Maribel Castells, i El darrer myotragus, d’Adrià Garcias i Morell i Melicotó.

Les llibreries que han participat a Sant Jordi 2022 a Palma han estat: Abacus, Come in Palma, Curolletes, El Corte Inglés, Es Raconet, Espai Caramulls, FNAC, Gotham Còmics, Ínsula Literaria, La Biblioteca de Babel, La Casa del Libro, La Librera del Savoy, La Salina, Literanta, Librería Agapea, Little Rata, Llibreria Baobab, Llibreria Campus, Llibreria Drac Màgic, Llibreria Embat, Llibreria Finis Africae, Llibreria Lluna, Llibreria Quart Creixent, Llibres Lila i els contes, Llibres Colom, Llibres Ramon Llull, Metropolis, Quars Llibres, Rata Corner, Univers del còmic.