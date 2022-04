La revista de videojocs 3Dnassos llança una campanya per a finançar les seves edicions en paper

La revista de videojocs 3Dnassos ha començat una campanya de Verkami per a finançar les seves edicions en paper. Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, es va presentar el primer número, amb més de 80 pàgines de contingut encolades amb materials d’alta qualitat, il·lustracions personalitzades i altres complements impresos.

El pal de paller de la revista són els videojocs en català, els estudis de proximitat i la normalització lingüística dins del sector. En aquest primer número destaquen articles com la història de Goutham Dindukurthi, un desenvolupador de l'Índia que ha publicat un videojoc en català, Mystic Pillars; una entrevista a Eduard Ereza i Joel García, dos aficionats que han traduït al català un bon grapat de videojocs; el Post Mortem, en què un estudi ens explica el procés creatiu del seu videojoc; o com a protagonistes de la portada, tres videojocs en català que han triomfat arreu del món i s'han convertit en referents: Summer in Mara, Sword of the Necromancer i Curse of the Sea Rats. Tot i això, també s’hi pot trobar contingut divers, des d’una breu ressenya indie fins a un assaig filosòfic sobre robots, vida i mort al videojoc NieR: Automata.

La campanya, que ha superat la meitat de la recaptació necessària en només un dia, ofereix el primer número com a recompensa principal, amb complements addicionals com làmines il·lustrades i un punt de llibre. Tot dedicat a videojocs en català.

3Dnassos, trajectòria des de 2017

3Dnassos neix a principis de 2017 com un blog en català sobre videojocs, però a poc a poc s’ha especialitzat en els videojocs en català i els estudis de proximitat. Combina la seva funció de mitjà de comunicació amb l’activisme per la llengua. Col·labora amb la base de dades VDJOC de la Secretaria de Política Lingüística. El passat 16 de novembre de 2021 va ser guardonat amb el IV Premi Llengua Nacional.

«Per a jugar a videojocs en català, cal parlar en català de videojocs. La presència del català al sector millora, però encara és proporcionalment ínfima. Es parla molt del sector audiovisual, però el dels videojocs també és clau per fomentar la llengua entre els joves», explica un dels fundadors i director de la revista, Roger Mitats.

«De fet, tot i tenir una indústria que creix molt de pressa, només la meitat de videojocs fets a Catalunya inclouen el català. Tenim grans videojocs i estudis al nostre país, però tenen més ressò a l’estranger que aquí. Això ha de canviar», afegeix.

3Dnassos va debutar amb les edicions en paper el 2018. Era una revista casolana, grapada i sense un full de ruta concret. Amb aquestes noves revistes i la campanya de Verkami, volen professionalitzar parcialment el projecte i millorar-ne les condicions.