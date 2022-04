Sant Jordi a Can Alcover: música, poesia i pell de gallina

Si l'horabaixa d'aquest dissabte el centre de Palma va ser un autèntic formiguer humà i les parades de llibres varen atreure milers de persones, el matí, l'epicentre de la Diada de Sant Jordi es va situar a Can Alcover.

Segurament, el mal temps, va fer que molta gent cercàs recer a Can Alcover i no només el trobaren, també hi trobaren un espectacle preciós, intens i emotiu.

A banda de llibres i roses, hi va haver una meravellosa festa organitzada per Ona Mediterrània.

Hi actuaren el duet brasiler format per Pedro Rosa i Aninha Paschoal, que encantaren un públic progressivament entregat a la mescla dels timbres de les seves veus, amb influències que ressonen a Guinga, Jobim, Milton, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, amb ritmes com la samba, la bossa nova i la música popular brasilera.

Poesia

La música es va anar alternant amb lectures i recitacions poètiques que varen posar la pell de gallina als espectadors. A la casa del Poeta hi ressonaren versos en català, en euskara i en Lingala (una de les llengües nacionals del Congo). El recital va ser d'alt voltatge poètic amb intervencions de Pere Perelló Nomdedeu, Maria Rosa Llabrés, Àngel Terrón, Pep Lladó, Alícia Beltran, Justin Kashara i Toni Rotget que confegiren un espectacle únic i rodó.

Can Alcover, ple per Sant Jordi.

Pedro Rosa i Aninha Paschoal varen emocionar el públic amb les seves cançons.



Pere Perelló Nomdedeu, Maria Rosa Llabrés, Àngel Terrón varen protagonitzar laprimera part del recital poètic.

Pere Perelló Nomdedeu va recitar tres sonets.

Pep Lladó va recitar poemes de Salvador Espriu.

Toni Rotget va recitar poemes de Pere Perelló.

Justin Kashara va cantar un poema en Lingala, una de les llengües nacionals del Congo.

Alícia Beltran sorprengué el públic recitant en euskara.

El públic assistent va gaudir i participar de l'espectacle.

Els llibres varen ser protagonistes, també. 'Sexe Furtiu' de Joan Mir va ser el més venut a Can Alcover.