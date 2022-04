Marta Barceló, Antoni Nomen i Joan Deusa, guanyadors dels premis de teatre, poesia i narrativa de Santanyí de 2022

El Teatre Principal de Santanyí ha recuperat aquest cap de setmana un dels actes més importants i esperats del calendari cultural del municipi: el lliurament dels prestigiosos premis literaris. Enguany s'ha sumat una nova categoria al certamen, i a les de poesia i narrativa, s'hi afegeix la de teatre, que ha estat convocada enguany per primera vegada.

Així, la XXXVII edició del Premi Bernat Vidal i Tomàs ha estat pel recull de poemes d'Antoni Nomen, titulat 'Esquerpes o Bucòliques'. El guanyador de la cinquena edició del Premi Antoni Vidal Ferrando de Narrativa ha sigut per la novel·la 'El bosc de la vampira' de Joan Deusa. I en la primera convocatòria del Premi de Teatre Vila de Santanyí ha sigut per Marta Barceló, amb l'obra titulada 'Zona Inundable'. El guanyador del premi de poesia, Antoni Nomen no va poder ser a l'acte de lliurament celebrat divendres al Teatre Principal de Santanyí, però sí que va enviar un sentit vídeo d'agraïment.

El jurat format per Antònia Vicens, Esteve Plantada i Jaume Mateu, per poesia, va arribar al seu veredicte per unanimitat; mentre que el format per Miquel Segura, Sebastià Alzamora i Jaume C. Pons, per narrativa, va decidir l'obra guanyadora per majoria, i va fer una menció especial a l'obra 'El cofret argentí'.

Per a la modalitat de teatre, el jurat format per Toni Gomila, Catalina Inès Florit i Elisenda Riera, va destacar l'exercici de teatre documental de l'obra guanyadora, que a partir de les vivències i testimonis personals, aconsegueix traslladar el fet dramàtic local d'un desastre natural, com la que va patir Sant Llorenç des Cardassar l'any 2018 en el qual es basa l'obra, a una narració que pot arribar a un públic universal. El jurat també remarca que es tracta d'un interessant exemple de dramatúrgia que pot encoratjar al jovent a fer recerca i a escriure teatre contemporani.

Enguany, el nombre d'obres presentades ha arribat a 126 entre els tres guardons. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí va rebre 53 manuscrits per al Bernat Vidal i Tomàs, 33 per a l'Antoni Vidal Ferrando, i per al premi que s'estrena enguany, el de la modalitat de teatre, va rebre 40 textos.

La regidora de Cultura, Ricarda Vicens, ha destacat la participació en els premis, així com la qualitat de les obres. També ha volgut deixar constància de l'esforç que fa l'Ajuntament de Santanyí, «haver rebut tantes obres ens dona a entendre que Santanyí té estirada pels creadors, i això ens omple d'alegria. La regidoria de Cultura fa molta feina perquè el municipi sigui viu i actiu amb temes culturals, i tenir més de 120 obres candidates als premis literaris n'és un gran exemple. Sobretot si tenim en compte que és la primera convocatòria de la modalitat de teatre».

La dotació econòmica del Premi Antoni Vidal Ferrando de narrativa és de 5.000 euros, més la publicació de l'obra; el Premi Bernat Vidal i Tomàs de poesia suposarà 3.500 euros per al guanyador, i també la publicació del treball premiat. I de la mateixa manera, el Premi de Teatre Vila de Santanyí també estarà dotat 3.500 euros, i la publicació de l'obra.

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, ha tancat l'acte de lliurament donant l'enhorabona als guanyadors, agraint la participació de tants de candidats, i també donant les gràcies a tots els qui contribueixen al fet que els premis siguin una realitat, i a tots els qui mantenen viva la vida cultural del municipi.

Una vegada acabat l'acte de lliurament, la vetllada es va acomiadar amb el concert a càrrec de Quatre de Cor, amb un repertori variat que va incloure des de peces de George Gershwin fins a sarsuela.