31D Poesia: tots els colors del vers

El Sant Jordi de 2018 naixia una nova col·lecció de poesia nascuda de la col·laboració entre Documenta Balear li un grup d'entusiastes amics de la poesia com en Tomeu Martí, coordinador de la col·lecció, Jaume Vich, responsable del disseny i Caterina Canyelles que es feia càrrec de la revisió lingüística.

Una col·lecció per aportar color a la poesia feta a Mallorca i per trobar noves veus.

La col·lecció es va inaugurar amb el llibre de Marcel Pich 'Retaule sutjós de la Mallorca continental', una obra a mig camí entre la prosa retallada i els versos de mètrica lliure que ens fa viatjar per diversos ambients i escenes dels Països Catalans -la Mallorca continental- des d'una posició subversiva i a estones provocadora.

El segon volum de la col·lecció el firmava Clara Fiol Dols i es titula 'Miloques i rabasses'. Miloques i Rabasses és el debut poètic de la cantant i compositora Clara Fiol. S'hi concentren gran part del seu repertori com a lletrista, un conjunt d'epigrames i un aplec de poemes íntims que mai no han sonat en forma de cançó. L'obra balla amb la tradició i amb la contemporaneïtat: sense oblidar les arrels mallorquines, i fent un particular homenatge a la llengua amb què va ser enconada, Fiol repassa el seu present instal·lat a Barcelona.

Miquel Ripoll és professor de filosofia a la UIB i periodista de dBalears i també el poeta autor de dos dels títols de la col·lecció 'En un alè tan breu', un diàlesg amb els Proverbis de Joan Alcover i el recull titulat 'De la flor al fruit', un poemari més madur i afinat.

L'actriu i poetessa Agnès Llobet ha publicat dins la col·lecció el volum titulat 'Turista Zero'. Un poemari que pren la forma d'un passeig poètic que va del Megapark fins a la Capella de Sant Pere. Turista Zero parla d'un ecosistema aclaparat i aclaparador, el de la platja de Palma. Però també és un reclam del poder la paraula, de la màgia que contenen els mots i de la necessitat de combatre la perversió del llenguatge. El poemari és un camí iniciàtic a la recerca del sentit de la paraula, el seu misteri i el seu poder creador. I, per damunt de tot, és un cant al coratge i a l'amor.

El volum més recent el signa Llorenç Romera i Pericàs, conegut per ser el cantant de Salvatge Cor, que acaba de publicar el llibre 'Persona' dins la col·lecció 31D Poesia.