Can Sales celebra un Sant Jordi amb recollida d'aliments, tallers i contacontes

La biblioteca pública de Palma Can Sales ha preparat una jornada d'actes per celebrar Sant Jordi amb la iniciativa solidària 'Paraules que alimenten', tallers i contacontes.

L'espai, gestionat per la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, organitza 'Paraules que alimenten', iniciativa solidària amb l'associació Mallorca sense fam per aconseguir aliments que s'intercanviaran per llibres donats per la biblioteca als usuaris que hi participin.

L'intercanvi d'aliments per llibres es durà a terme dissabte de les 10 a les 14 hores a una carpa que es muntarà a l'entrada de la biblioteca. Després, durant una setmana, fins al divendres 29, es podrà contribuir deixant els aliments a la biblioteca.

Els productes més necessaris són els de neteja de la llar i personal (detergent, xampú, gel...), però s'acceptarà tot el que la gent porti per a una iniciativa que compta amb l'ajuda del Casal de barri Puig de Sant Pere.

L'activitat s'emmarca també en el treball per la consecució dels objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, en concret els ODS (Objectius de desenvolupament sostenible) següents: ODS 1 Fi de la pobresa, i ODS 2 Fam zero.

A la sala infantil, dins la programació d'activitats infantils de la biblioteca per Sant Jordi, es dedica el dia als nadons, que encara no poden passejar per a triar contes per les paradetes. Així, demà Can Sales estrena les sessions per als més petits, que continuaran després un dissabte al mes.

El taller per a nadons 'Canta'm un conte' amb Arantxa Riera uneix música i literatura infantil a través d'una experiència creativa que involucra tot el que està relacionat amb la música: el joc, el cant, el cos i el moviment. El llibre es converteix no només en el fil conductor de les activitats, sinó en un objecte estratègic per a sentir-se autènticament junts, en un marc de bellesa, intensitat emocional, descobriment i sorpresa, tot implicant emocions amb les quals involucrar els infants en l'activitat i promoure'n la lectura compartida en veu alta.

La biblioteca ha programat també per demà el taller 'Com encendre un drac apagat', amb dues sessions: una primera per als nadons de 0 a 18 mesos a les 11 hores i una segona per als nadons de 18 a 36 mesos a les 12 hores. Es farà a la bebeteca, a la primera planta de la biblioteca. La inscripció ja està completa, però els usuaris poden informar-se dels pròxims tallers a la pàgina web de la biblioteca www.bibliotecapalma.com.

El programa de Sant Jordi es completa amb un contacontes i un taller de Lego el dia 27. L'activitat consisteix en un taller innovador i divertit que pretén millorar la comprensió lectora i les habilitats d'escriptura dels nins i nines de 6 a 12 anys, mitjançant la combinació de tres elements: creació d'un guió (trama, personatges...), construcció de la història amb peces de Lego i finalment compartir el conte amb la resta d'assistents al taller.

Es farà a la sala infantil de la biblioteca, a la primera planta, a les 18 hores, i té una duració d'una hora i mitja. Encara està oberta la inscripció en el telèfon 971 17 60 30.