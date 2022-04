Presenten el documental 'Totes les causes, l'assassinat d'una dona desconeguda'

El Consell de Mallorca ha presentat aquest dijous al Teatre Principal de Palma 'Totes les causes, l'assassinat d'una dona desconeguda'. El documental, que ha estat realitzat per Quindrop, explica la història de Pilar Sánchez, una dona socialista, obrerista i republicana que va ser víctima de la repressió franquista.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera ha assenyalat que aquest documental forma part d'aquest moviment per la recuperació de la dignitat per a les persones assassinades pel franquisme. «És necessari investigar, és necessari descobrir, posar els fets reals davant la llum. Només des de la veritat serem capaços de fer memòria. La memòria d'un poble és la consciència que impedeix que tornem a cometre els mateixos errors», ha dit Cladera.

Cladera ha reconegut la feina feta per la productora Quindrop, i per Pedro de Echave, dedicat a la recuperació de la memòria històrica de Mallorca i també a Memòria de Mallorca. «Aquests mocadors vermells al cap són un símbol de lluita, de dignitat i de record a totes les víctimes del franquisme, un homenatge vital als represaliats i represaliades, i a les seves famílies. Una feina impagable, dia a dia, document a document, fossa a fossa que ens ha permès arribar fins aquí», ha afirmat.

El documental s'emetrà aquest cap de setmana per IB3. La presidenta ha agraït a la televisió pública la seva col·laboració tant amb la realització del documental com en la necessària difusió per a crear consciència d'uns fets que no s'ha de tornar a repetir. El Consell ha aportat gairebé 15.000 euros per a la realització d'aquest audiovisual.