dBalears tanca els actes del 25è aniversari amb un concert d'Els Pets a Palma: les entrades es repartiran durant la Diada de Sant Jordi

Els Pets tornen amb un nou disc i una nova gira. I Palma serà la segona estació d'aquest tour que els durà per tots els Països Catalans.

El concert es farà al Teatre Principal de Palma, el primer de maig, a les 20.00 hores i servirà per cloure els actes de celebració dels 25 anys de Diari de Balears com a capçalera en català.

Les entrades que queden per acabar d'omplir el Teatre Principal es distribuiran entre la gent que visiti la paradeta de dBalears i Ona Mediterrània que durant el dissabte 23 d'abril, a partir de les 10.00 hores, estarà situada a Can Alcover (carrer Sant Alonso, 24 de Palma).

Nou disc: 1963

Els Pets tornen amb un cop de puny a la taula. Es tracta de 1963, un disc arrabassador, dolç i descarat, un nou treball sobri i detallista, ple de melodies enganxoses que embolcallen històries amb ànima. Són dotze cançons que demanen ser escoltades amb calma, emmirallades en els clàssics de la new wave britànica però al mateix temps amb una voluntat trencadora i contemporània.

1963 és un cant adult a la vida, una reivindicació al pòsit que donen els anys viscuts. En temps de plaers immediats, aquest disc és una aposta honesta als petits detalls que només es poden copsar amb calma i bons aliments. 1963 també és una efemèride que defineix el contingut del disc: és l'any zero dels tres components del grup i al mateix temps el punt de partida del gènere que practiquen des dels seus inicis, un pop de guitarres amb melodies enganxoses com caramels de cafè amb llet.

En aquest nou disc, el tretzè de la seva trajectòria, Els Pets, amb la producció austera i sense colorants de Joan Pons, fan una clara aposta sonora per l'optimisme adult, cançons curtes i directes sense cap mena de farciment, peces de poc metratge amb un punt extra de vitalitat, per vestir unes lletres que recuperen el toc irònic i descregut de treballs anteriors, sense oblidar aquest detallisme ple de sensibilitat que els caracteritza.

Escoltant aquestes noves cançons queda clar que el trio tarragoní no s'ha deixat amanyagar pels premis i guardons dels darrers temps i que ha decidit teixir un antídot sonor a la grisor de la pandèmia, un al·legat musical a les ganes de viure i als bons temps que de segur han de venir.