Arguments de pes també per al Sant Jordi 2022

«Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència. Emocionau-vos, perquè necessitarem tot el nostre entusiasme. Organitzau-vos, perquè necessitarem tota la nostra força», aquesta divisa d'Antonio Gramsci. Podria ser perfectament l'orientació general que guia la col·lecció de llibres promoguda per dBalears i Ona Mediterrània.

El Juny de 2019 es va presentar la col·lecció de llibres 'Quaderns Ona Mediterrània – dBalears' amb la vocació d'esdevenir «una mostra del pensament mallorquí i de les Illes Balears del Segle XXI».

Es tracta d'una col·lecció de llibres que ofereix recopilacions d'articles dels i les principals intel·lectuals de les Illes Balears que, d'una manera o una altra, estan relacionats amb el Diari de Balears o amb Ona Mediterrània. «Una col·lecció compromesa amb la llengua catalana i amb el pensament crític, el rigor intel·lectual, la reflexió, la creació i la llibertat d'expressió» segons els seus promotors.

El primer volum de la col·lecció és 'Tots els colors de la Llibertat' de Tomeu Martí i Florit. El llibre el formen una selecció d'articles publicats bàsicament a dBalears.cat. Tots els articles corresponen al període que va des de l'1 de juny de 2016 al 31 de desembre de 2018.

El segon número de la col·lecció és 'Rebel·lar-se per la llibertat', conté l'expressió del pensament de Joan Lladonet durant els anys 2017 i 2018 davant els esdeveniments ocorreguts per haver volgut exercir un dret legal segons les lleis internacionals, com és el dret a l'autodeterminació dels pobles.

El tercer volum és el recull d'articles titulat 'Pens, dic, faig' de Rafel Borràs, que arreplega els articles publicats bàsicament a dBalears i que abasten tots els temes que tracta de manera rigorosa i didàctica Borràs. L'autor, en Rafel Borràs i Ensenyat, és una de les veus més lliures de l'opinió pública mallorquina, un intel·lectual compromès, que, lluny de mirar la realitat des d'una privilegiada atalaia, l'analitza mentre la intenta transformar i la transforma a partir d'una anàlisi i coneixença profunda.

El quart volum és el llibre de l'activista i columnista de dBalears, Jaume Vicens i Escandell, titulat 'Escuts protectors'. El llibre recull els articles d'opinió de Vicens escrits entre el maig de 2015 i el gener de 2019.

Jaume Vicens és un pensador d'una coherència granítica; un activista veterà, compromès i conseqüent; un articulista contundent, a vegades sarcàstic, sempre clar, dur i, sobretot, directe i una persona íntegra... i poc amiga dels elogis.

El següent volum de la col·lecció serà de Miquel López Crespí, escriptor pobler i articulista a L'ESTEL, que ha conreat gairebé tots el gèneres literaris i que ara ens presenta en aquest volum titulat 'Camins Literaris' una antologia de texts on hi narra viatges molt especials. Viatges per la geografia mundial i per la història de la Humanitat. L'autor (re)visita des de sa Pobla, terra natal, al París de la Comuna, a Cuba, a Palestina o a la Mallorca del segle XIX. Viatges a la prehistòria o al cor de les Brigades Internacionals, a la Revolució francesa o al primer dia de la guerra civil a sa Pobla.