Literatura i natura als jardins de Raixa

El departament de Sostenibilitat i Medi Ambient ha organitzat el programa 'Jardins que inspiren: literatura i jardins històrics' amb motiu del III Dia Europeu de Jardins Històrics, dimarts 26 d’abril.



Els jardins literaris són una iniciativa de la Ruta Europea dels Jardins Històrics per a difondre des del vessant patrimonial, cultural, turístic i educatiu els jardins històrics i sensibilitzar la ciutadania de la necessitat de preservar-los. Tots els jardins històrics europeus es poden unir a la celebració d’aquest dia i remarcar així la importància com a jardins d’inspiració per a la literatura.



La vicepresidenta el Consell de Mallorca i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat «és la primera vegada que s’organitza un programa d’activitats sobre literatura i jardins històrics a Raixa» i ha afegit que «el departament cerca realçar la importància dels jardins de Raixa d’alt valor històric, artístic i social a l’abast de tota la ciutadania de Mallorca».



Per la seva banda, la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha explicat que «el programa d'activitats són una oportunitat per acostar-se a altres moments històrics i una natura interpretada d'una manera diferent. Raixa i els seus jardins són un lloc de bellesa i pau i alhora un gran patrimoni que afirma la nostra identitat i història i els intercanvis mutus que configuren la nostra diversitat cultural».

Programa d’activitats

Visita guiada als jardins de Raixa: dimarts 26 d’abril

Visita guiada als jardins de Raixa: dissabte 30 d’abril

Ruta poètica amb recital 'Som dones d’heura', dissabte 30 d’abril, coorganitzat amb la Fundació Mallorca Literària

Conte itinerant per a descobrir els jardins de Raixa: Alícia i els jardins de Raixa, diumenge 1r de maig

Totes les activitats són gratuïtes, però les places són limitades i amb inscripció prèvia. Inscripcions i més informació: https://bit.ly/Programa-JardinsLiterarisRaixa