Maria Dolors Cortey de Ribot, escriptora, traductora i folklorista, a 25 anys de la seva mort

S'acaben de complir 25 anys de la mort de l'escriptora, traductora i folklorista Maria Dolors Cortey de Ribot, una important figura de les lletres catalanes que, actualment, no té, ni de bon tros, el reconeixement que mereix.

Empordanesa de nissaga, barcelonina de naixença, després de voltar llargament per diversos països, esdevingué mallorquina d'adopció.

Cortey havia nascut a Barcelona el 19 de setembre de 1929 i va morir a Palma el 3 d'abril de 1997.

Diplomada en Filosofia i Lletres, Belles arts, Biblioteconomia i Traducció. Fou col·laboradora de diverses publicacions de França, Bèlgica, Grècia i Amèrica i

col·laboradora habitual en mitjans de comunicació, i en revistes científiques i culturals: Pandrassou, Escalabuix, Mai no Morirem, Marie-Claire, Lluc i El Mirall.

Va ser guardonada amb diversos premis literaris com:

Canigó de prosa de Perpinyà, 1980: Recull de llegendes

Copa del Felibrig, 1984: Recull de fets històrics

Majoral Lech-Walter als Jocs Florals de la Ginesta d'Or de Perpinyà, 1988: L'arc de Sant Martí

Ciutat de Figueres, 1976: Com un frec de vellut a la galta

Víctor Català de poesia, 1977: Vol 326

Medalla d'Or als Jocs Florals de la Ginesta d'Or de Perpinyà: Avui, ahir i abans-d'ahir

Born de novel·la, 1977: Dora i la nit

Ciutat d'Olot-Marià Vayreda de narrativa, 1976: Dol sense negre

Medalla d'Honor als Jocs Florals de Tuïr, 1977: Tres i molts

Rosa d'Or als Jocs Florals de Cassà de la Selva, 1979: L'hereu Frigola

Ciutat d'Olot de contes infantils, 1979: Memòries d'en Nitus Resmés, gat de teulada

Va publicar els següents llibres:

Investigació i divulgació

Elogi de la bibliofília. Palma: Moll (1974)

Problemàtica de l'idioma a Mallorca. Palma: Moll (1972)

Narrativa

Llegendes de la nostra història. Barcelona: Abadia de Montserrat (1989)

L'hereu Frigola. Barcelona: G. Duch (1979)

Les nostres llegendes. Olot: Aubert (1981)

Llegendes de les nostres terres. Barcelona: Abadia de Montserrat (1981)

Memòries d'en Nitus Resmés, gat de teulada. Olot: Aubert (1979) [Infantil]

Contes d'arreu del món. Barcelona: Grijalbo (1988)

Novel·la

Dol sense negre. Olot: Aubert (1976)

En gris i rosa. Barcelona: Club Editor (1972)

Poesia

Tres i molts. Barcelona: Muntaner (1977).