Vaivé, O-Erra i Auxili participaran al concert final del Correllengua 2022

El diumenge, 24 d'abril, entre les 20.00 hores i les 00.30 hores es farà, al Parc Municipal de Manacor, el concert final del Correllengua 2022.

Els protagonistes de la vetlada musical seran tres bandes de primera línia del panorama musical en llengua catalana: Vaivé, O-Erra i Auxili.

L'entrada al concert és gratuïta, però l'aforament és limitat i, per tant cal reservar-la amb antelació. Hi haurà una zona d'asseguts i una zona de concert.

Les entrades disponibles a enviumanacor.cat.

El Correllengua 2022 es farà els dies 22, 23 i 24 d'abril, organitzat per Joves de Mallorca per la Llengua. Corredors de totes les edats duran la flama de la llengua per Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Alaró, Binissalem, Lloseta, Inca, Campanet, sa Pobla, Pollença, Alcúdia, Alaró, Llubí, Maria de la Salut, Petra, Sant Joan, Montuïri, Algaida, Llucmajor, Campos, Felanitx, Porreres, Vilafranca i Manacor.