L'Avenç, Enderrock i Raig Verd presenten el podcast cultural Punt volat

Les empreses editorials L'Avenç, Enderrock i Raig Verd publiquen avui el segon capítol del podcast Punt volat, un projecte col·laboratiu de caràcter cultural. L'espai, conduït per Núria Iceta, Jordi Novell i Laura Huerga, es basa en una conversa amb un personatge del sector cultural i es poden escoltar cançons vinculades a la seva vida. El programa té periodicitat setmanal i es distribuirà cada dilluns des de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i iVox.

Les convidades dels dos primers programes són la periodista cultural Anna Guitart i la traductora Dolors Udina. Els propers podcasts comptaran, entre d'altres, amb la presència del periodista i libreter Xavier Vidal, la productora audiovisual Miriam Porté, el treballador cultural Daniel Gasol, l'escriptor i enigmista Màrius Serra, i el president de la Setmana del Llibre, Joan Carles Girbés. La primera temporada de Punt volat té una durada prevista de 16 capítols.

El podcast arriba just un any després que les tres empreses editores van decidir compartir un espai de treball al centre de Barcelona, amb la voluntat de posar en comú idees i projectes. La voluntat és mantenir la independència i singularitat empresarials, i al mateix temps aprofitar l'oportunitat de compartir models de treball per cooperar i impulsar projectes culturals en el camp de l'edició i la comunicació des de la literatura, l'assaig, la música i el món audiovisual. Punt volat és el primer projecte materialitzat en aquesta línia.