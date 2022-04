L’Escola Municipal de Mallorquí ofereix tallers de composició de rap en català per a adults

L’Escola Municipal de Mallorquí, de Manacor, ofereix tallers de composició de rap per a adults. Després de l’èxit dels tallers de rap en català per a infants, l’oferta de l’Escola Municipal de Mallorquí es completa amb els cursos adreçats a persones adultes. L’objectiu d’aquest projecte és treballar la creació literària, l'expressió oral i la comunicació en català per mitjà d'un gènere musical concret: el rap.

Els alumnes faran servir ritme i poesia per a fomentar la reflexió i l'oralitat en la nostra llengua.

De la mà del raper Rafel Sastre Swing i al llarg de 10 hores, els assistents al taller aprendran nocions bàsiques de la cultura hip hop, tècniques i recursos de composició lírica del rap, aprendran a escriure cançons i a adequar la composició a l'instrumental.

El taller està adreçat a persones adultes majors de 16 anys i tendrà lloc els divendres del mes de maig de 18 h a 20.30 h a l'Escola Municipal de Mallorquí. L'activitat és gratuïta i la inscripció s'ha de fer a través de www.enviumanacor.cat a partir d'aquest dilluns.

Amb aquest taller es pretén potenciar la vinculació del català amb l’expressió artística i musical i fomentar l’ús del català com a llengua de relació.