Joan Todó i Borja Bagunyà guanyen els Premis de la Crítica 2022

Joan Todó i Borja Bagunyà han guanyat els Premis de la Crítica 2022. Todó ha estat guardonat amb el Premi de la Crítica de poesia per 'La vista als dits' (LaBreu) i Bagunyà ha rebut el Premi de la Crítica de narrativa per 'Els angles morts' (Periscopi).

L'Asociación Española de Críticos Literarios ha anunciat aquest dissabte, en una roda de premsa a l'Ajuntament de València, els guanyadors dels Premis de la Crítica en les quatre llengües oficials de l'Estat espanyol a les millors obres de narrativa i de poesia publicades durant el 2021.

Enguany el jurat de la modalitat en llengua catalana ha estat format pels crítics Xavier Aliaga, Anna Ballbona, Jordi Nopca, Jaume Pont i Simona Škrabec.

Joan Todó, Premi de la Crítica de poesia per 'La vista als dits'

Es tracta d'un volum de recull tota la poesia de l'autor fins al moment i està compost per dos poemaris revisats i dos d'inèdits fins ara. El jurat ha volgut premiar l'obra d'un poeta tocat per la singularitat i el segell d'una personalitat expressiva viva i desbordant. Als valors d'una obra original i atípica, s'hi suma el reconeixement a una trajectòria que es remunta al 2007.

La poesia de Joan Todó (La Sénia, 1977) brota d'un llenguatge als orígens del paisatge. Cada poema és un viatge amb claus existencials, morals i socials. El llenguatge poètic i el pensament crític són dues cares d'una mateixa moneda en els seus versos, també hi trobem la ironia i el sarcasme en un discurs meditatiu, lírica amb referències eròtiques, de l'haikú i la tanka. El volum clou amb un epíleg magistral que condensa una poètica i una manera d'entendre la poesia.

La seva obra poètica és una de les més significatives de la seva generació. A més de ser autor d'aquests poemes, Todó també ha traçat un recorregut sòlid en narrativa amb llibres de contes i de memòria personal.

Borja Bagunyà, Premi de la Crítica de narrativa per 'Els angles morts'

Amb aquesta novel·la, l'autor construeix un artefacte literari intel·ligent que alhora és una minuciosa cirurgia existencial. Com a teòric de la literatura, Bagunyà observa corrents i tendències de fons. El títol parteix de la idea que tota visió conté un punt cec que rebel·la el que no som capaços de veure. L'obra utilitza també l'excés i la paròdia per allunyar-se del realisme i l'objectivitat.

L'estructura de la novel·la descansa en un inoblidable tercet protagonista: un matrimoni singular sense fills format per Morella, professor d'universitat que veu la impossibilitat de promocionar-se com a catedràtic, i Sesé, una ginecòloga amb molta personalitat. Una parella estable que es veu afectada amb l'arribada l'Olof, el nebot.

Borja Bagunyà (Barcelona, 1982) és professor de teoria de la literatura a la Universitat de Barcelona i fundador de l'Escola Bloom. Ha publicat el llibre de contes 'Defensa pròpia' i l'assaig sobre música trap i cultures urbanes 'Trapologia'.