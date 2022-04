Inici de la temporada de Primavera al Teatre del Mar amb 'L'abraçada dels cucs'

Aquest cap de setmana, del 8 al 10 d'abril, el Teatre del Mar dóna pas a la temporada de Primavera, i ho fa amb una comèdia que conta la història d'una amistat poc corrent, i com els llaços afectius poden sorgir en les situacions més inesperades i absurdes.

La ressenya de 'L’abraçada dels cucs' aportada pel Teatre del Mar diu: «En Miquel, un professor de literatura amant de Larra que no suporta els seus alumnes, desperta en la mateixa habitació d’hospital que na Clara, una jove que ha oblidat com somriure. Tots dos detesten la seva vida i el món en general i, per això, volen sortir de l’hospital per acabar el que varen deixar a mig fer. Però, per poder-se’n anar, han d’enganyar la doctora i, encara que es duen malament, es necessiten per aconseguir-ho. Aprendran a abraçar-se malgrat sentir-se com a éssers sense extremitats?

Una obra delirant, de la companyia Càctus Teatre, que parla sense pudor del suïcidi, una comèdia sobre la mort convertida en un cant a la vida. El darrer treball de l’actriu Paula Llorens, autora també del text, que protagonitza l’obra amb Sergio Caballero, director de l’espectacle, un dels actors i directors teatrals més coneguts del País Valencià gràcies al cinema i a la televisió, en un dels seus millors treballs.»

'L’abraçada dels cucs' té quatre candidatures als Premios Max, com a millor espectacle de teatre; millor autoria: Paula Llorens; millor actriu: Paula Llorens i millor disseny de llums: Víctor Antón.

Es podrà veure a l'horari habitual de les funcions programades pel Teatre del Mar: divendres i dissabte a les 20.30 hores i diumenge, a les 19 hores.