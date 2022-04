Presentació dels Premis Pollença de Literatura 2021

Aquest dissabte, dia 9 d'abril, tendrà lloc, a Pollença, l'acte de presentació de l'edició de les obres guanyadores dels Premis Pollença de Literatura 2021, convocats per l'Àrea de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'aquest municipi. El poemari 'Camps dalladors', de Miquel Àngel Mas Mas, ha estat guardonat amb el XI Premi Pollença de Poesia 2021, i el recull de contes 'Ran de bàratre', d'Aina Riera Serra, amb el XII Premi Pollença de Narrativa 2021.

L'acte es farà a Can Llobera i començarà a les 12.00 hores. Miquel Àngel Mas Mas parlarà del seu llibre 'Camps dalladors' acompanyat del també escriptor Manel Santana. I Aina Riera Serra, alhora, ho farà de 'Ran de bàratre' acompanyada de l'escriptor Pere Rosselló.

El jurat del XI Premi Pollença de Poesia 2021, format per Laura López Granell, Àngels Gregori i Antoni Xumet Rosselló, després de valorar les vuitanta-set obres presentades d'arreu dels Països Catalans, acordaren per unanimitat que el premi fos per a Camps dalladors, de Miquel Àngel Mas Mas.

El jurat va afirmar que «amb una gran força d’imatges, lèxic vigorós i la fluència del discurs, 'Camps dalladors' ens ofereix, per mitjà de múltiples referències culturals, un bell i sentit homenatge als éssers estimats i al paisatge, filtrat pel sedàs dels records. Camps dalladors s’endinsa en els immutables temes universals (la por, la mort, l’amor, la llibertat, l’enyorança, l'ira…) entonats per poemes concisos, punyents i valents, no gens servils, de ritme viu, que evoquen imatges clares amb la força d’alguna veritat.»

Pel que fa al XII Premi Pollença de Narrativa 2021, el jurat format per Sebastià Perelló, Clara Queraltó i Pere Joan Martorell, un cop finalitzada la valoració dels seixanta originals presentats també d'arreu dels territoris de parla catalana, acordà, per majoria, concedir el premi a l’obra 'Ran de bàratre' d'Aina Riera Serra.

Segons paraules de Sebastià Perelló, membre del jurat: «Un llibre de narracions amb una veu turgent que té relleu. Un català simple, eficient, mordaç, fins i tot, que s’adapta a la realitat alterada que descriu. Novel·listes sense rumb que ja no volen escriure, inundacions apocalíptiques que acaben amb un poema de Maragall, el cel convertit en un camp de golf. L’acidesa de l’escriptura irònica de l’autora destenyeix la realitat dels colors llampants i lluents que volen evitar les confusions d’un món que ha perdut el sentit i només és la seva pròpia estridència. Una veu perspicaç que sembla, per un moment, que ha perdut el seny, però que mai no perd la mirada subtil i penetrant per tal d’encarar-nos als nostres terrors més banals, a les nostres misèries més aspres, a les nostres solituds més secretes, al daltabaix que ens conforma cada dia. Una llengua esmolada, que cerca una credibilitat afuada, i que alhora és càustica, farsant i corrosiva.»

Miquel Àngel Mas Mas va néixer a Santa Maria de la Salut. És diplomat en Educació Primària, llicenciat en Pedagogia i té estudis de doctorat. Treballa de mestre d’Educació Terapèutica. Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades en educació. És coautor del llibre Programade conducta social. Una experiència des de l’escola (2008). Des d’un caire literari és autor dels llibres Sutzura 25 (2010) i Sushi per a un caputxí (2012), a l'editorial Magatzem Can Toni. L’ungla més… un recull de relats publicat per Edicions del despropòsit (2015), Quinze bars, poemari publicat per Voliana Edicions (2019) i Camps dalladors, de la col·lecció Trucs i Baldufes (2021), guanyador del Premi Pollença de Poesia 2021.

Aina Riera Serra va néixer a Palma. És llicenciada en Comunicació Audiovisual (UAB). Ha treballat com a periodista en diferents mitjans de comunicació, com Televisió de Mallorca, Ara Balears i IB3 Televisió. El 2013 va dirigir el documental 'Som Elles' sobre les dones poetes a Mallorca. També publica amb Maria Antònia Massanet l’antologia 'Amb accent a la neutra', a l’editorial Lleonard Muntaner (2014). El seu relat 'La carn vol carn' ha sortit publicat a l’antologia de relats fantàstics 'Extraordinàries' (editorial Males Herbes, 2020). L’any 2021 guanya el Premi Pollença de Narrativa amb 'Ran de bàratre' i el premi Maria Oleart de l’Ajuntament d’Alella amb el poemari 'A la taigà'.