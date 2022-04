Enrockats arranca la gira del seu 10è aniversari el pròxim 21 de maig

El grup de música Enrockats compleix enguany el seu 10è aniversari i per celebrar-ho han arrancat el seu nou projecte, 'Enrockats 10 Estius', el concepte que els acompanyarà durant la gira d'enguany i del concert especial d'aquest 21 de maig en el Poliesportiu de Caimari.

Aquest concert serà únic i especial, ja que el grup es retrobarà amb antics membres de la banda i recuperarà alguns temes que els han marcat durant aquests 10 anys, però que actualment ja no es troben en el seu repertori.

Però el concert no acaba aquí, Enrockats compartirà cartell amb Some People, grup que es torna a reunir especialment per aquesta ocasió i els Dj's: Ferri, Tocats d'Ala i Biel Castell, tres productors de renom de l'illa que seran els encarregats d'arredonir la festa.

Pel que fa a Enrockats, és un projecte que neix el 2012, de la mà de cinc joves de Campanet, Caimari i Mancor de la Vall i tant aquell temps, com ara s'han definit com: «Tenim ganes d'animar, de ballar, de fer botar i de sentir a prop a la gent. Som joves, festers, revetlers i sobretot, som Enrockats».