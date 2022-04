L'IEE torna a convocar el Concurs Cançó de Sant Joan per a composicions en llengua catalana

L’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha convocat la tercera edició del Concurs Cançó de Sant Joan, amb l’objectiu de promoure i dinamitzar les activitats culturals a les Pitiüses. Els participants han de presentar composicions originals i inèdites en llengua catalana.

Igual que en l’edició anterior, enguany hi haurà una cançó guanyadora així com dues cançons finalistes que seran guardonades amb un premi monetari; també, la gravació de la cançó en un estudi professional i del seu corresponent videoclip. Els participants han de presentar la lletra i una maqueta de cada cançó en format mp3 o wav per WeTransfer a l’adreça de correu electrònic info@estudiseivissencs.cat abans de diumenge 15 de maig de 2022, a les 24:00 h.