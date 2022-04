«Des de Manacor cap a tots els territoris de parla catalana», sorgeix Morlanda

Creen Morlanda, la nova revista de creació literària i artística gestada a Manacor. La revista ha estat impulsada per Antoni Bauçà, Joan Truyols, Margalida Galmés i Miquel Noguerol.

Una de les seves impulsores, Margalida Galmés, ja va declarar fa uns mesos a la revista Cent per cent de Manacor que no serà un espai de crítica, ja que d'aquests espais n'existeixen arreu.

«Creim que a les Illes Balears no hi ha cap proposta com la nostra, però sí que hi ha una mancança en el sentit que les persones que fa poc temps que treballen en aquest món, no tenen un mitjà per donar-se a conèixer i nosaltres pretenem omplir el buit», comentava Galmés.

La revista serà semestral i servirà per donar a conèixer textos i il·lustracions d'autors que comencen i encara no són reconeguts. I asseguren que la revista va «des de Manacor cap a tots els territoris de parla catalana».