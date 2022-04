[VÍDEO] Després de l’èxit del primer EP, ‘Ressorgiran’, MO’Roots presenta nou senzill i videoclip: ‘Sinestèsia’

Nou llançament de MO’Roots (Altea, Marina Baixa): Sinestèsia. Aquesta vegada, el grup alteà ens descobreix una part més del seu ampli món: ritmes disco amb tocs llatins. L’estètica enyorada dels noranta combinada amb l’energia característica dels MO’Roots fa que aquest nou llançament sigui imparable.

MO’Roots va començar el seu camí al panorama musical valencià a principis de la primavera de l'any 2020. En moltes ocasions, com afirmen els seus components, «escoltem en colors i estimem en olors». En aquesta nova proposta el grup de la Marina ha aconseguit captar l’essència del que és, justament, la sinestèsia.

MO’Roots és més que un projecte a llarg termini. S’ha d’entendre, tal i com sempre han defensat, com una prova de la implicació amb la terra i el context, amb la festa i el bon humor. «Amb les nostres formes de viure i d’entendre la vida i de transmetre allò viscut en forma de cançó», remarquen des del grup.

La pandèmia ha estat una època fosca per a tots els músics i qualsevol persona que es dedicàs al món de la cultura. Tanmateix, MO’Roots ha sabut aprofitar el moment per a coure a foc lent els temes que han anat presentat durant els seus concerts arreu de Catalunya i el País Valencià.

Resulta complicat deixar d’escoltar el nou senzill. Senzillament, perquè un absolut amor per les paraules i per la música no podia haver-se cristal·litzat de millor manera.