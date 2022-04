Manacor Encantat torna al maig i se centra enguany en les Rondalles Mallorquines com a eix temàtic principal. «Enguany celebram que fa 160 anys del naixement d’Antoni M. Alcover i aquesta és una bona manera de donar a conèixer-lo», ha explicat aquest divendres la delegada de Comerç de l’Ajuntament de Manacor, Maria Antònia Truyols. Manacor Encantat torna enguany per «dinamitzar comerç local i donar a conèixer el nostre patrimoni cultural a través de les Rondalles i de la figura d’Antoni M. Alcover”, ha dit Truyols.

Per això, Manacor Encantat compta enguany també amb la col·laboració i implicació de la Institució Pública Antoni M. Alcover. En aquest sentit, «la figura de les Rondalles és molt important per a la cultura mallorquina i també per a la cultura manacorina. Tenim el deure de continuar la transmissió de la cultura i adaptar-la», ha assegurat la gerent de la Institució Pública, Cristina Duran.

Tres figures gegants, que enguany giraran al voltant de les Rondalles i que es col·locaran a punts clau de Manacor, tornaran a centrar el protagonisme de la nova edició de Manacor Encantat. La Institució Pública Antoni M. Alcover prepara una gimcana familiar per a aquestes grans figures de les Rondalles i que tendrà com a punt d’arribada final Can Socorrat, seu de la Institució.

Els carrers de la zona comercial de la ciutat es decoraran a partir de la setmana que ve amb banderoles de colors combinades amb tela de llengües, per donar color i ambientació. Una feina que s’ha fet amb la col·laboració dels comerciants i d’Aproscom.

El 6 de maig s’inauguraran i es donaran conèixer les figures gegants i l’exposició de fotografies sobre la seva elaboració per part dels artesans Toni Galmés i Sebastià Riera Pocoví. La inauguració comptarà amb música i espectacle de llums i fum, ha explicat la delegada de Comerç. «Mantenim en secret què seran enguany les figures, però segur que seran espectaculars», ha assegurat.

El 7 de maig a les es durà a terme una representació teatralitzada de les Rondalles a la plaça de sa Bassa. Així mateix, durant tot el dia els comerços de Manacor celebraran la fira ‘Estocs al carrer’, que cada any suma més gent i establiments. El capvespre, es preveu també la celebració festiva ‘Manacor Encantat amb les Rondalles Mallorquines’ amb la participació dels gegants, gegantons i caparrots a la plaça del Rector Rubí i a la plaça Weyler.

El 21 de maig, Caterina Valriu oferirà la conferència ‘L’alimentació a les Rondalles Mallorquines’. També es preveu un showcooking de plats trets del receptari de les Rondalles Mallorquines que ha recopilat Valriu.

El 14, 15, 21, 22, 28 i 29 de maig, ‘Manacor Encantat amb la cuina local’: tres caps de setmana per visitar els restaurants de Manacor i gaudir d’un dinar de plats de les Rondalles Mallorquines maridats amb vins amb Denominació d’Origen del Pla i Llevant. Els menús de rondalla es podran tastar a Can March, Sa Factoria, Sa Mescla, s’Hort de sa Vall i Terra Gust.

A partir del 17 de maig, torna ‘Compra al comerç local i tindràs premis’.

Així mateix, tots els dissabtes horabaixa del mes de maig es dinamitzarà la zona comercial amb una xaranga musical i la desfilada de gegants i caparrots, entre d’altres sorpreses.

També es reedita el concurs d’aparadors ‘Manacor Encantat amb les Rondalles Mallorquines’. A partir del 20 d’abril i fins el 31 de maig, es podran visitar els comerços locals i votar pel que més agradi. Un concurs que té l’objectiu de cercar la col·laboració dels comerciants i d’acostar els ciutadans als negocis de proximitat.

El departament de Comerç de l’Ajuntament de Manacor prepara, a més d’aquesta programació, altres activitats que s’aniran detallant durant les properes setmanes. S'agraeix la col·laboració d'Aproscom, l'IES Mossèn Alcover, els comerços de Manacor, l'Associació Cultural Sant Domingo i la DO Pla i Llevant.