[VÍDEO] CABOT presenta el segon treball discogràfic, 'Ofici'

Després de presentar la primera part d'aquest treball en forma de l'EP Premium (Blau 2020), CABOT consolida aquest projecte afegint cinc noves cançons. El resultat és Ofici, el seu segon treball discogràfic.

Ofici és un homenatge a totes aquelles persones amb vocació per la seva feina. Artesans en tots els sentits. Des d'un arquitecte, passant per una mestra, o un músic a l'hora d'escriure. Ofici és el que han intentat tenir per a aquest disc. Un disc de qualitat de la mà d'un dels millors músics de l'illa com és Toni Pastor.

Aquest treball és un graó més a la seva sonoritat: sons nous, que juntament amb arranjaments, armonies, coros, etc. fa que sigui un disc musicalment molt ric. Sense deixar de banda la seva manera de contar històries. I on encara reconeixen la diversitat en tots els sentits com el secret del grup CABOT.

La filosofia i el concepte musical d'Ofici es plasma també en el procés de creació de la portada, la intervenció d'un mono de feina a càrrec de Estudi Toni Bauzà amb un procés coral en què hi participen Sice Lettering en la cal·ligrafia, Mateu Bauzà aportant gotes i taques d'acrílic a la peça de roba; Maria i Pablo de Komposit Studio per a les fotografies, i Estudi Toni Bauzà en la posproducció.

Mesclat per Toni Pastor i Mateu Picornell als estudis Swing de Palma.