'La curiositat d'en Joan', un conte per a explicar als infants com afrontar el dolor i la malaltia

La curiositat d’en Joan és un conte educatiu que dona eines a infants i professionals per atendre bé els més petits en situacions de dolor i malaltia. Les autores, Esperança Ponsell Vicens i Patricia García Pazo, són professionals de la infermeria i la psicologia, investigadores i docents a la UIB. A partir de la seva experiència a hospitals, en intervencions amb teràpies infantils i en investigacions sobre el dolor, s’adonaren que era necessari escriure una història per a infants.

Aquest conte pretén ensenyar procediments que es duen a terme en els serveis de pediatria dels hospitals per avaluar i tractar el dolor. Conèixer aquesta informació ajuda els infants a no tenir tanta por en situacions de dolor, i els mostra tècniques per eliminar-lo o disminuir-lo.

Tot i que el dolor pot arribar en qualsevol moment, moltes vegades és difícil valorar-lo en els infants, per la coexistència amb emocions negatives, com la por o l’angoixa, que el solen acompanyar, especialment si els infants estan ingressats.

Les autores intenten respondre preguntes com: què és el dolor?, com es produeix?, com l’avaluen els professionals sanitaris?, quines tècniques apliquen els hospitals? Tot això mitjançant el personatge principal del conte, en Joan, un nin molt curiós i que ho vol saber tot.

Aquesta història va acompanyada de les il·lustracions de Judit Morales i propostes d’activitats, i té un estil que afavoreix i facilita l’experiència de lectura.

A benefici de Sonrisa Médica

Els beneficis derivats de la venda d’aquest conte es destinaran a Sonrisa Médica, l’associació de pallassos d’hospital sense ànim de lucre i pionera a l'Estat espanyol que dia a dia són als hospitals públics de les Illes Balears per intentar tornar el somriure i la il·lusió als infants hospitalitzats.

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears farà donació del llibre a les infermeres dels hospitals i centres d’atenció primària que facin feina a les unitats de pediatria. També es pot adquirir als punts de venda que té EdicionsUIB al preu de 12 euros.

La presentació del conte ha anat a càrrec del doctor Víctor Homar Santaner, vicerector de Política Científica i Investigació de la UIB; la senyora María José Sastre Perea, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears; la senyora Marta Barrio Bestard, gerenta de Sonrisa Médica, i les autores, Esperança Ponsell Vicens i Patricia García Pazo, professores del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.