La Mostra de Teatre Escolar de Palma celebra els 40 anys aquest 2022

La Mostra de Teatre Escolar compleix aquest 2022 els 40 anys amb una edició que oferirà fins a mitjans de juny un total de 35 muntatges de 25 centres educatius de Palma. Aquesta es continua organitzant «per la seva capacitat de desenvolupar el potencial i el talent dels nens i joves», ha especificat l'Ajuntament de Palma en un comunicat.

Cort també ha volgut destacar que la Mostra «no seria possible» sense la implicació dels docents i directors de les escoles ni sense la participació de l'alumnat, uns 600 estudiants d'Educació Primària, Secundària i Batxillerat. Pel que fa als muntatges d'enguany, set són de centres públics, deu de centres concertats i vuit d'escoles de teatre. Hi ha 23 grups de Primària, 11 de Secundària i Batxillerat i un d'Educació Especial.

Cada centre fa els grups segons la seva pròpia organització. «Mentre que alguns treballen en el muntatge a través de les assignatures, altres ho plantegen com una activitat extraescolar, amb barreja d'edats», ha explicat. «També hi ha centres que opten per incloure els muntatges a la feina per projectes, i després hi ha el cas especial dels instituts que treballen les Arts Escèniques».

Segons la Conselleria, es tracta d'una activitat «encoratjadora i creativa» que promou valors com la persistència, l'esperit crític, l'humor, l'entusiasme, la disciplina, el lideratge, la compassió i l'autoconeixement. La Mostra es farà del 29 de març al 10 de juny de 2022, als Teatres Municipals: Catalina Valls, Mar i Terra i Xesc Forteza.