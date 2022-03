[VÍDEO] Xanguito llança 'Eufòria', nou disc on mostra la part més enèrgica del grup

Xanguito és un dels grups més escoltats, representatius i actius de les Illes Balears. La banda de Bunyola ha llançat nou disc, 'Eufòria' (Halley Supernova 2022). Un disc personal i molt més electrònic que els anteriors, que ens mostra la necessitat d'expressar tot allò acumulat en aquests dos anys d'incertesa i de superar-los a través de la música.

Les cançons ens expliquen com cercar la motivació per a tirar endavant en situacions de crisi. Un cant a la llibertat. Un pont entra la malenconia i l’acció. Una revelació de sentiments profunds, íntims, que exploten en forma de cançons sinceres carregades de bona energia i missatges motivadors.

El disc ha estat produït per Joan Muntaner amb l'ajuda de la resta de músics de Xanguito a Quinart Studios durant l'any 2021 i compta amb la col·laboració de la cantautora catalana Sara Roy a 'Riure' i de la mallorquina Aina Zanoguera a 'Sempre Endavant', BSO de la sèrie 'Pep', d’IB3. Els arranjaments de producció, la barreja i el mastering s'han fet a Alquimia Records.

Aquest nou disc es presentarà el 23 dabril a la sala Es Gremi de Palma i el 7 de maig a la Sala Multifuncional des Mercadal de Menorca. També s'ha confirmat la seva presència a la primera edició del Festival Canet Rock de Mallorca que serà el proper 23 de Juliol a Alcúdia.