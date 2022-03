Miquel Rosselló presentarà el llibre 'Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia' en el proper Dilluns de l'Obra

Miquel Rosselló va ser seminarista i va viure a Barcelona als anys setanta, on participà en el moviment antifranquista, de tal manera que fou detengut i torturat per la Brigada Político-Social a la comissaria de Via Laietana i tancat a la presó de Carabanchel.

És administratiu, amb estudis d'Econòmiques i Història. Entre els anys 1995 i 2003 i des de juny del 2011 és regidor de l'Ajuntament de Marratxí. Entre 1999 i 2002, fou cap de Gabinet de la Conselleria de Benestar Social i Conseller de Treball des d'octubre de 2002 fins al final de la legislatura (maig de 2003).

De 2003 a 2007 fou diputat del Parlament de les Illes Balears i portaveu parlamentari del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds.

A nivell de partit, fou coordinador d'Esquerra Unida de Mallorca i coordinador general d'Esquerra Unida de les Illes Balears. La legislatura 2007-2011 fou conseller executiu de Cooperació Local, Funció Pública i Emergències del Consell Insular de Mallorca.

Rosselló ha estat sempre vinculat amb la política activa, cosa que el dugué a patir tortures i a la presó durant els anys de dictadura. Més endavant, especialment a partir dels anys 90, fou elegit per a diversos càrrecs d’àmbit local a Marratxí, parlamentari i com a membre del Govern. Ha militat en el Partit Comunista, Esquerra Unida i a Iniciativa-Verds (actualment dins el grup MÉS).

«Fa ja gairebé deu anys que Miquel Rosselló del Rosal va publicar amb el títol De la foscor a l’esperança. Memòries d’un estudiant antifranquista (1968-1973) (2011) el primer volum del seu aplec de records de joventut. Ara l’autor ha tingut l’encert de proporcionar un nou tast de la seva excel·lent memòria, amb un segon lliurament que abasta el període comprès entre l’atemptat contra Luis Carrero Blanco, el desembre del 1973, i les eleccions del 15 de juny del 1977. A diferència de l’anterior, els esdeveniments narrats en aquest volum se situen fonamentalment a Mallorca. Per aquest motiu, el llibre adquireix un valor molt particular per als lectors preocupats per aprofundir en el procés de mobilització política i social a l’illa de la calma en el darreríssim franquisme i la primera transició joancarlista. Es tracta, sens dubte, d’una època de revifament de l’activisme democràtic marcada per circumstàncies de caràcter general estatal i internacional, però amb unes singularitats locals molt accentuades», explica el pròleg de David Ginard i Féron.

Aquesta presentació es portarà a terme el proper dilluns dia 4 d'abril a les 20 hores a la sala La Fornal de Manacor. L'entrada és de franc.