Els Premis Ciutat de Manacor sumen la categoria d'Arts plàstiques als guardons de Novel·la, Poesia, Teatre, Assaig i Cançó d'autor

Els Premis Ciutat de Manacor tornen enguany carregats de novetats. L'edició d'aquests prestigiosos guardons arriba aquest 2022 amb la recuperació de la categoria d'Arts plàstiques, amb una dotació de 6.000 euros.

Així mateix, l'acte de lliurament dels Premis Ciutat de Manacor de les categories de Novel·la, Poesia, Teatre i Assaig tendrà lloc el 12 de juny, com a acte de clausura de Manacor, Vila del Llibre. Pel que fa a la categoria de Música, els Premis Ciutat de Manacor de Cançó d'autor Guillem d'Efak expliciten a l'edició d'enguany el fet que les obres musicals que s'hi presentin han de ser cançó d'autor. Són alguns dels detalls que han presentat aquest dimarts en roda de premsa el batle de Manacor, Miquel Oliver; el delegat de Cultura, Mateu Marcé; i la gerent de la Institució Pública Antoni Maria Alcover, Cristina Duran.

«Introduïm el premi d'Arts plàstiques després de quatre anys, amb molta il·lusió», ha assegurat el delegat de Cultura, Mateu Marcé, qui ha explicat que s'aprofitarà la cita del 12 de juny per reproduir a la Institució Pública Antoni M. Alcover totes les obres d'Arts plàstiques que s'hagin presentat als guardons. Posteriorment i durant el període d'un mes, el jurat podrà anar avaluant les creacions finalistes i al setembre s'exposaran les 10 obres finalistes al Museu d'Història de Manacor, on es podran visitar durant un mes i mig. Així mateix, també s'ha previst una reserva de 1.500 euros en concepte d'ajuts al transport de les obres que venguin de fora, amb un màxim de 300 euros per autor.

«Des d'aquí volem esperonar la participació de tots aquells creadors que se sentin apel·lats pels Premis Ciutat de Manacor, enguany amb una categoria més. Els premis literaris estan més que consolidats, pel que amb els premis de música des de l'any passat i els d'arts plàstiques enguany tornam a donar tot l'impuls als Ciutat de Manacor», ha dit el batle de Manacor. Miquel Oliver ha augurat que la convocatòria d'Arts Plàstiques «serà un èxit; Manacor té molts artistes que produeixen obra plàstica, pel que aquest guardó, que té una dotació important, és un reconeixement a la seva feina».

El termini per a presentar originals comença aquest mateix 29 de març i finalitza el 20 d'abril.

Els Premis Ciutat de Manacor i Manacor Vila del Llibre

El diumenge 12 de juny serà la data clau per als Premis Ciutat de Manacor, que enguany s'emmarcaran en el festival de la literatura i la paraula Manacor, Vila del Llibre. L'entrega dels guardons de les categories literàries, així com l'anunci dels finalistes de la categoria de música i la reproducció de totes les obres plàstiques rebudes tendrà lloc el 12 de juny a la Institució Pública Antoni Maria Alcover com a acte de clausura de la Vila del Llibre.

«Aprofitar la Vila del Llibre és una oportunitat per traspassar les fronteres de Manacor i Mallorca i creuar el bassiot perquè Manacor tengui ressò més enllà. Aprofitar aquesta fita literària és una oportunitat que creim que donarà els seus fruits. Els Premis Ciutat de Manacor seran l'acte final, el que els donarà més ressò i permetrà fer una passa endavant», ha afirmat Marcé. En aquest sentit, el batle, Miquel Oliver, ha recordat que «sempre parlam de cultura en xarxa, pel que l'empenta de la Vila del Llibre ens dóna un marc important».

Cançó d'autor

Pel que fa al Premi Ciutat de Manacor de Música, en l'edició d'enguany s'especifica que s'hi poden presentar grups i solistes que facin cançó d'autor, cantin en català i siguin nous valors de l'escena. El 12 de juny es donaran a conèixer els finalistes, i el 8 i 9 de juliol es faran els concerts de semifinal i final a Porto Cristo. Pel que fa als premis, consten de 1000 euros per als dos finalistes i 3000 euros per al guanyador. Així mateix, un d'aquests tres entrarà dins el 3 entrarà dins el circuit del Festival de música d'autor Barnasants amb l'objectiu de «donar més suport a la música d'autor i fer xarxa introduint aquest impuls als músics», en paraules de Marcé.

«Enguany ja serà el segon any dels premis de Música i servirà per consolidar-los en el marc de les festes del Carme de Porto Cristo i que tot puguem gaudir-ne», ha assegurat Miquel Oliver. Així mateix, el batle ha agraït a la Institució Pública Antoni M. Alcover estar al capdavant de l'organització dels guardons i al jurat la feina que durà a terme.