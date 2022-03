Antònia Font estrena nou disc i el presenta a Ona Mediterrània

Antònia Font torna després de nou anys de silenci. Aquest divendres estrena nou disc, 'Un minut estroboscòpica' (Primavera Labels), que conté deu temes extraordinaris, emocionants, que recuperen l'essència i el paisatge sonor de la banda. El grup format per Pau Debon, Joan Miquel Oliver, Pere Debon, Jaume Manresa i Joan Roca només fa públic aquest nou treball i alguns dels membres del conjunt seran aquest matí a Ona Mediterrània per parlar del nou disc.

Ona Mediterrània emetrà aquest divendres a les 12.00 un programa especial dedicat al retorn d'Antònia Font.

I Antònia Font torna als escenaris

Antònia Font, el mític grup de pop rock, que va revolucionar l'escena musical mallorquina i del conjunt del domini lingüístic, retorna als estudis, amb un disc que surt el 25 de març i quatre macroconcerts dins el 2022 i la previsió de fer-ne mitja dotzena més el 2023.

'Un minut estroboscòpica' és el primer tema nou que s'ha conegut i que donarà títol al nou àlbum dels Antònia Font. El segon tema que s'ha fet públic és 'Una daixona de pols'.

Antònia Font va néixer el 1997, de la mà dels músics Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Jaume Manresa i Pere Manel Debon. Poc després s'hi afegiria Joan Roca.

La banda es va separar el 2013 després de llançar al mercat nou àlbums d'estudi des de 1998. El 2021 anunciaven el seu retorn i el llançament d'un nou àlbum.

Els component del grup han explicat que l'origen d'aquest retorn cal situar-lo en la seva intervenció en el concert per la llibertat d'expressió que es va fer a Palma per donar suport al músic exiliat Valtònyc.

«Des de la primera nota que vàrem tocar, vaig recuperar les bones sensacions», explica Pau Debon, que en un sopar amb els altres component del grup va llançar la primera espurna per encendre el foc del retor: «teniu toquera?»

Joan Miquel Oliver, compositor de les lletres i la música del conjunt explica «quan compòs les cançons per a Antònia Font parl més de la meva vida, més més fàcil que quan faig cançons per cantar-les jo mateix». Els components del grup afirmen que estan «molt contents de com ha quedat el disc» i expliquen que els concerts duraran una mica més de dues hores.

Els quatre concerts del 2022 són:

- 11 de juny de 2022, Barcelona, Primavera Sound

- 18 de juny de 2022, Inca, Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas

- 9 de juliol de 2022 – València, Els Vivers

- 15 d'octubre de 2022 – Barcelona, Palau Sant Jordi