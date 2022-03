Les primeres dones cossieres d'Inca ballaran per Pasqua

Després de més de dos anys sense sortir a causa de la Covid-19, els Cossiers de la Revetla d’Inca s’incorporen de nou a les festes de Pasqua de la ciutat. Enguany, com a novetat, també hi participaran del ball dones cossieres.

D’aquesta manera, se sumaran al ball dels Cossiers quatre dones: M. Àngels Espejo, Assumpció Codony, Marga Mateu i Xesca Maria Pons, les quals participaran de la processó de l'encontre i de l'ofici que se celebra a l'església de Santa Maria la Major. Així doncs, a partir d’ara, les dones s’inclouran amb els homes i per sorteig actuació rere actuació es triaran les persones que duran a terme el ball dels Cossiers. Cal recordar que a Inca els Cossiers també formen part de les celebracions de Santa Maria la Major, que tenen lloc per novembre.

En aquest sentit, cal destacar que l’any 1992 la Revetla d’Inca ja va recuperar la figura de la Dama com a protagonista i representada per una dona, i no per un home com era tradició. «Ara és el moment adequat per fer una passa més i donar més protagonisme a la dona en aquestes festes i tradicions», explica el president de l’associació, Rafel Beltrán.

Per la seva part, la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Inca, Antònia Maria Sabater, destaca que «estam molt contents que la Revetla d’Inca hagi apostat per incloure dones cossieres en les seves tradicions i, a poc a poc, entre tots i totes anem avançant cap a una igualtat real i efectiva».



El ball dels Cossiers es durà a terme el pròxim Diumenge de Pasqua, dia 17 d’abril, en el marc de la Missa Solemne de la Resurrecció del Senyor, que se celebra a l’església de Santa Maria la Major.